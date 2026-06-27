2026年5月26日に韓国で正式デビューを果たした、YHエンタテインメント所属の5人組グループ・AND2BLE（アンダブル）が、7月4日に日本テレビ系で生放送される音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』に初出演、初パフォーマンスすることを発表した。

『THE MUSIC DAY 2026』は、櫻井翔が総合司会を務める日テレ系夏の音楽の祭典で、2026年のテーマは「音楽の物語」。“自分の好きな曲だけを、1人イヤホンで聞く時代。音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、きっとある。”をコンセプトにテレビだからこそできる世代も性別も全てを超えた、みんなでつながる9時間半を総勢60組以上のアーティストが出演する。

2026年も櫻井翔が14年連続となる総合司会を務め、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ、ネクストゲート進行を市來玲奈アナが担当。

なお、AND2BLEは初の日本ショーケースライブ＜『2026 AND2BLE SHOW CONCERT：Welcome to Qurious』In Japan＞をの開催控えるなど、日本での活動を本格的に展開している。

◾️『THE MUSIC DAY 2026』番組情報

放送日時：日本テレビ系 2026年7月4日（土）13:30〜22:54

番組公式サイト：https://www.ntv.co.jp/musicday/ ▼番組概要

・総合司会：櫻井翔

・MC：羽鳥慎一 / バカリズム / 水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

・ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

◾️＜『2026 AND2BLE SHOW CONCERT：Welcome to Qurious』In Japan＞

◇神奈川・横浜公演

・日程：2026年6月30日（火）/ 7月1日（水）/ 7月2日（木）

・開場：17:30 / 開演：19:00

・会場：K-Arena Yokohama ◇兵庫・神戸公演

・日程：2026年7月11日（土）

・開場：18:00 / 開演：19:00 ・日程：2026年7月12日（日）

・開場：15:00 / 開演：16:00

・会場：GLION ARENA KOBE

※神戸公演のみ開場開演時間が異なりますのでご注意ください。

◾️リリース情報

◇1stミニアルバム『Sequence 01: Curiosity』

購入：https://erj.lnk.to/PfAVne

配信：https://lnk.to/vpKjMH