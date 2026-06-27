IT系現役会社員YouTuberとして活動するネコさやが、「【初めて限定】楽天モバイル最大3万pt！三木谷超え「マジ得フェスティバル」 #楽天モバイル #楽天モバイルキャンペーン #マジ得フェスティバル」と題した動画を公開した。本動画では、楽天モバイルを初めて契約するユーザーを対象とした期間限定キャンペーン「楽天マジ得フェスティバル」を取り上げ、最大30,000ポイントを獲得するための条件や、損をしないための申し込み方法について詳しく解説している。



今回の動画の主眼である「楽天マジ得フェスティバル」は、楽天モバイルの新規契約および他社からの乗り換え（MNP）を行うユーザーに向けた大型キャンペーンである。楽天モバイルを初めて申し込むことで全員に20,000ポイントが付与されることに加え、楽天カードを同時に申し込むことで10,000ポイントが追加され、合計で最大30,000ポイントの還元を受けることができる。



キャンペーンの適用には、4つの条件を全て満たす必要がある。具体的には、専用リンクからの申し込み、「Rakuten最強プラン」の申し込み、プランの利用開始（開通）、そして通話アプリ「Rakuten Link」での10秒以上の通話である。なお、獲得したポイントは一括ではなく、9月から5か月にわたり、4,000ポイントずつ5回に分割して進呈される点には留意したい。さらに、クーポンコードの適用が必須であることや、データタイプの契約は対象外となるなどの注意点も挙げられている。



また、他のキャンペーンとの併用可否についても詳細な解説が行われている。「iPhoneシリーズ20,000円値引き」や「iPhone 16e 256GB / 512GB月額特価キャンペーン」などは併用可能である一方、「楽天市場店限定Apple製品 6,000円引き」や「Android対象製品1円で購入できるキャンペーン」などは併用不可となっている。キャンペーンの優先順位や適用条件を事前に確認することが、最大限の還元を受けるための鍵となる。



楽天モバイルへの加入を検討しているユーザーにとって、今回のキャンペーンは大きな恩恵をもたらすものである。ただし、「楽天マジ得フェスティバル」は7月6日の10時まで、「楽天カード新規入会特典」は6月29日の10時までと、それぞれの期限が異なる点には注意が必要である。自身の希望する端末やプランがどのキャンペーンと併用できるのか、詳細な条件や損をしない申し込み手順については、ぜひ動画本編や公式サイトで確認してみてほしい。



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