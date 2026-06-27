ぴょろ先生氏が自身のYouTubeチャンネルで「【5歳からOK】プログラミング教育で子どもの未来が変わる！今すぐ始めるべき理由5選」を公開した。動画では、小さな子どもからプログラミング教育を始める絶大なメリットと、AI時代におけるその重要性について力強く語っている。



プログラミングと聞くと難しいイメージを持たれがちだが、5歳などの小さな子どもからでも始められると説明し、「早ければ早い方がいい！」と強く推奨するぴょろ先生。動画内で、早期に学ぶべき理由として5つのポイントを提示した。まず、「論理的思考力が身に付く」点を挙げ、学習を通じて「〇〇だったら～しよう」と順序立てて考える力が自然と養われ、将来的に国語や算数の文章問題にも役立つと指摘した。



さらに「発想力・想像力が伸びる」と述べ、「こういうゲームがあったらおもろいな～」というアイデアを「自分の力で叶えることができる！」と力説。このクリエイティブな力は、AI社会において大人になってから「めちゃくちゃ役立つ」と断言している。また、思い通りに動かないエラーに直面した際、すぐに大人に頼るのではなく、まずは自分で解決策を考える「試行錯誤する力が身に付く」という問題解決能力の向上も挙げた。



加えて、ゲームのストーリー構築や計算の過程で「算数・国語の力がアップする」ことや、テキストプログラミングを通じて自然と英語力も身につくという実践的なメリットを解説。最後には、IT社会が加速する中で「将来の選択肢が広がる」と語り、プログラマーにならなくても、その考え方が多くの職業で活きると説いた。



ぴょろ先生は、小さい頃からプログラミングに触れておくことで「将来の可能性を広げてあげることができる」とまとめ、興味があれば近くの教室の体験会へ参加してみることを勧めて動画を締めくくった。



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