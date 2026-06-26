グーグル（Google）は26日、動画共有サイト「YouTube」で、YouTubeショートのアップデートを発表した。簡単にミュートや2倍速再生ができる機能が追加される。

再生や視聴方法に関する変更点

再生画面からアイコンやテキストを非表示にする「クリアスクリーンモード」が導入された。画面右上の3点リーダーから、「Clear screen」を押すことで利用できる。これにより、余計な表示を消して視聴に没入できる。

2倍速の再生に対応した。画面を長押しして指を下に滑らすことで、再生速度を2倍速に設定できる。また、同じ動作で2倍速再生を解除できる。

2タップで音声をミュート可能になった。再生中の動画をタップして一時停止し、画面右上のスピーカーアイコンを選ぶと、音声がミュートされる。

また、ショート動画の視聴可能時間を0に設定できるオプションが追加される。

リアクションの変更点

動画へのリアクション方法が、親指を立てたアイコンからハートアイコンに変更される。これにより、動画が自分に心から響いたことを表現できる。

また、低評価ボタンが廃止される。低評価には「音質が悪い」「自分の好みではない」といったさまざまな意味が含まれる。そのため、低評価ボタンの代わりに「興味なし」や「チャンネルをおすすめに表示しない」などのコントロール機能を活用し、ユーザーのフィードをより正確に調整できるようになる。