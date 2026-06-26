家の売却や生前整理を考えたとき、長年溜まった荷物の片付けに頭を悩ませていませんか？

「何から手をつければいいか分からない」「掃除する時間も体力もない」という方は多いはずです。



今回は、YouTubeチャンネル「イーブイ片付けチャンネル」で公開された最新動画から、築40年の一軒家をスピーディーに片付ける様子と、ご家庭ですぐに真似できる「プロの時短掃除術＆害虫対策」をご紹介します！



①使わない部屋が「物置化」…家の売却に向けた一軒家片付けの実例

今回のご依頼者は、10年ほど一人暮らしをされている74歳の男性です。

家の売却を控えているものの、築40年の一軒家は一部屋を除いてほぼ「物置状態」。大型家具や趣味の荷物が大量にあり、庭には腐敗した木材まで放置されている状態でした。



このように、スペースがあるとつい物を置いてしまい、気がつけば個人では手がつけられない状態になってしまうケースは珍しくありません。

動画では、9名体制という圧倒的なチームワークで、各部屋の大量の荷物を手際よく解体・搬出していくプロの鮮やかな作業風景をご覧いただけます。



②夏場は要注意！保冷剤×ハッカ油で作る手作り「ゴキブリ対策」

片付けを進める中で、スタッフが強く警告したのが「段ボールの放置」です。

実は、不要な段ボールを夏場に放置しておくと、保温性が高く隙間が多いことからゴキブリの温床（卵を産み付ける場所）になってしまいます。



そこで動画内で紹介されているのが、ご家庭にあるもので簡単にできる虫除けアイテムです。

余った保冷剤の中身を容器に移し、「ハッカ油」を数滴混ぜるだけ！

これだけで、ゴキブリだけでなくカメムシなどの害虫を寄せ付けない効果が期待できます。「いい匂いもする」とスタッフも太鼓判を押す手軽な工夫なので、クローゼットや部屋の隅にぜひ試してみてください。



③ゴシゴシ擦らない！「放置」が正解のプロ直伝・時短掃除術

後半の水回り清掃（キッチンのシンクやお風呂場）では、目からウロコの時短テクニックが登場します。



頑固な汚れを見るとついゴシゴシと力強く擦ってしまいがちですが、プロの答えは「擦っても意味がない」。

正解は、洗剤を吹きかけてしばらく放置し、汚れを浮かせてから水（またはお湯）で流すという方法です。お湯を使って汚れをふやかすことで、さらに効率よく汚れを落とすことができます。



また、家庭の汚れは基本的に「酸性かアルカリ性」の2種類しかありません。そのため、用途別に専用の洗剤を何本も買い揃える必要はなく、2種類の洗剤さえあれば十分に対応できるというプロならではの視点も必見です。



④まとめ：プロの技でスッキリ！片付けのヒントは動画でチェック

すべての作業が完了し、見違えるようにスッキリと片付いた部屋を見たご依頼者様からは、「すごい！見事ですね」と感動の声がこぼれました。



プロの迅速な片付けテクニックや、無駄な労力を使わない掃除の工夫は、日々の家事や年末の大掃除にもすぐに活かせるヒントが満載です。



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