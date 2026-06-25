『鍋に弾丸を受けながら』来年テレビアニメ化で制作はJ.C.STAFF「美少女（おじさん）、世界クレイジーグルメ旅、はじまる――」
ティザービジュアルと主人公のキャラクタービジュアルも公開
『コミックニュータイプ』掲載の人気漫画『鍋に弾丸を受けながら』（略称：なべたま）」（原作：青木潤太朗氏／作画：森山慎氏）がテレビアニメ化され、2027年に放送されることが発表された。アニメーション制作は、J.C.STAFFが担当する。あわせて、ティザービジュアルが公開された。
【画像】かわいい美少女！『鍋に弾丸を受けながら』主人公の“おじさん”ジュンタロー
本作は、全巻レビューで4.8〜4.9と高評価を維持する話題作。長年の二次元の過剰摂取によって全ての人間が美少女に見えてしまう、主人公・ジュンタローが “50000点の美味”を求めて世界の都市に赴き、一般的な旅行ガイドなどには載らないような知られざるグルメ、現地の怪しくも魅惑的な料理の数々を喰らう異色のノンフィクション＆カオス＆ハードグルメリポートコミック。
ティザービジュアルは、主人公ジュンタローの顔が大きく映し出され、周りには旅やグルメを連想させるステッカー風のデザインが散りばめられた。中央には「美少女（おじさん）、世界クレイジーグルメ旅、はじまる――」というキャッチコピーが。クレイジーなグルメ旅とはいったい何なのか。
さらに、主人公ジュンタローのキャラクタービジュアルも公開。スーツケースを持ち、これからの旅路を想起させるイラストとなっている。
■原作：青木潤太朗氏コメント
Probably, This is one of the craziest Manga ever. Welcome to this crazy era of Japan, where such manga is being animated.
これほどいわゆる“海外からの反応”が楽しみなアニメはない気がします。日本の読者の皆さまありがとう、ごめんなさい。（日本語じゃなければかけられない表現規制とかあって英語って便利ですね）
『コミックニュータイプ』掲載の人気漫画『鍋に弾丸を受けながら』（略称：なべたま）」（原作：青木潤太朗氏／作画：森山慎氏）がテレビアニメ化され、2027年に放送されることが発表された。アニメーション制作は、J.C.STAFFが担当する。あわせて、ティザービジュアルが公開された。
【画像】かわいい美少女！『鍋に弾丸を受けながら』主人公の“おじさん”ジュンタロー
本作は、全巻レビューで4.8〜4.9と高評価を維持する話題作。長年の二次元の過剰摂取によって全ての人間が美少女に見えてしまう、主人公・ジュンタローが “50000点の美味”を求めて世界の都市に赴き、一般的な旅行ガイドなどには載らないような知られざるグルメ、現地の怪しくも魅惑的な料理の数々を喰らう異色のノンフィクション＆カオス＆ハードグルメリポートコミック。
さらに、主人公ジュンタローのキャラクタービジュアルも公開。スーツケースを持ち、これからの旅路を想起させるイラストとなっている。
■原作：青木潤太朗氏コメント
Probably, This is one of the craziest Manga ever. Welcome to this crazy era of Japan, where such manga is being animated.
これほどいわゆる“海外からの反応”が楽しみなアニメはない気がします。日本の読者の皆さまありがとう、ごめんなさい。（日本語じゃなければかけられない表現規制とかあって英語って便利ですね）
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