この記事をまとめると ■ランドクルーザーFJは扱いやすいサイズと悪路性能を両立した ■70との価格差が小さく割高感も指摘される ■需要が供給を大幅に上まわり受注停止が続いている

受注停止でも続く争奪戦

トヨタ・ランドクルーザーは、悪路向けのSUVシリーズだ。従来から70、250、300が用意され、2026年5月14日には、コンパクトなランドクルーザーFJも加えた。

ランドクルーザーFJの全長は4575mmに収まり、全幅は1855mmと少しワイドだが、街なかでも運転しやすい。耐久性の優れたラダー（梯型）フレームを使ったボディは床が高く、後席の居住性や乗降性に不満はあるが、4名乗車は可能だ。

そして、悪路走破力が抜群に高い。エンジンは直列4気筒2.7リッターガソリンで、サスペンションも悪路向けの設定だ。最低地上高（路面とボディのもっとも低い部分との間隔）は250mmだから、悪路のデコボコも乗り越えやすい。

4WDはパートタイム式と呼ばれるタイプで、カーブを曲がるときに、前後輪の回転数を調節するセンターデフなどを備えていない。4輪を駆動しながらカーブを曲がると、ブレーキが作動したような状態になる。そのために4輪を駆動できるのは、空転が生じやすい雪道や悪路のみで、舗装路では後輪駆動の2WDで走る。

そのかわり、日本の狭く曲がりくねった林道などでは優れた悪路走破力を発揮する。日本で購入可能なSUVでは、悪路走破力はジムニーシリーズと並んでもっとも高い。

価格は450万100円に達する。タイの工場で生産される影響もあるが、ボディサイズ、メカニズム、装備などの割に価格が高い。割高感が生じた背景には、ランドクルーザー70が480万円で設定される事情もある。ランドクルーザー70は、全長が4890mmのボディに、直列4気筒2.8リッタークリーンディーゼルターボを搭載する。最大トルクの数値は、ランドクルーザーFJの約2倍だ。この70とFJの価格差が約30万円に収まると、ランドクルーザーFJが割高に受け取られてしまう。

ランドクルーザーFJの注意点として、2026年5月下旬時点で、多くの販売店が受注を停止していることが挙げられる。販売店に受注停止の理由を尋ねると、以下のように返答された。「ランドクルーザーFJは、2025年10月に世界初公開された。当時は価格などが未定だったが、ランドクルーザーの魅力を運転しやすいコンパクトなボディに凝縮したので、多くのお客さまが購入を希望された」

しかも発売が2026年5月だから、世界初公開から半年以上を経過していた。ランドクルーザーシリーズの70、250、300を購入しにくい事情もあり、ランドクルーザーFJの受注が増えて、受注停止に至った。

販売店に受注の再開時期を尋ねると「わからない」と返答されたが「5月14日に受注した車両の納車は、12月ごろに終了する」という。このスケジュールから逆算すると、10月ごろには受注を再開する可能性がある。

また、販売店が受注を止めている2026年5月下旬時点でも、定額制カーリースのKINTOは受け付けを続けている。KINTOでは、リース期間満了後の買い取りはできず、車両を必ず返却する。車内禁煙などの制約も多く、購入とは本質的に異なるが、最長の契約なら7年間にわたり使える。

まずはKINTOの3年間、あるいは5年間の契約でランドクルーザーFJを使い、その後、需要が落ち着いた段階で購入する方法もある。ランドクルーザーFJでは、国内市場への供給台数が需要に対して圧倒的に足りず、そのためにユーザーも工夫して使う必要が生じている。