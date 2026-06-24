6月23日、写真家の下村一喜氏がInstagramを更新。「#常盤貴子さん #金子國義の『女』」とタグづけした3枚の写真をアップした。

「黒のビスチェの上にシースルースカートを重ねているカットなど、複数の画像をアップしています。ふだんはゆったりしたリラックス感のあるワンピースや着物で番組やSNSに出演することが多い常盤さんなので、今回の写真はファンにはかなり貴重なものになったようです」（スポーツ紙記者）

この写真は下村氏が過去に撮影したものだが、写真を見たファンからはInstagramのコメント欄では《常盤貴子さん表情に色気があり美しいですねー 朝からこのような素晴らしい写真が見れて今日も1日頑張れます》など、驚愕する声が出ている。

1972年生まれで、現在54歳の常盤は1991年放送SPドラマ『イブは初恋のように』（TBS系）で女優デビュー。

「1993年のドラマ『悪魔のKISS』（フジテレビ系）で借金苦から風俗嬢に転身する役を演じ、バストトップを露わにした体当たりの演技が話題となり、若手女優として一躍注目を集めました。その後も『愛していると言ってくれ』（TBS系）や『Beautiful Life〜ふたりでいた日々〜』（TBS系）など、平成を代表する数々のドラマや映画、舞台に出演しています」（芸能記者）

プライベートでは、2009年に俳優で劇作家、演出家の長塚圭史との結婚を発表。

「長塚さんとは2003年の映画『ゲロッパ!』（2003年）で共演しています。一時は不仲説もささやかれましたが、2017年、2021年には長塚さんが演出を手がけた舞台『王将』にも出演するなど、夫婦仲は円満のようです。

常磐さんは近年、女優業のほかボランティア活動にも積極的に取り組んでいます。2024年の元日に発生した能登半島地震以降は復興支援にも尽力し、被災地に足を運んだり、被災地を舞台にしたドラマや映画に出演したりとしています。Instagramにも能登に関する投稿も数多く、2026年5月9日には復興プロジェクト『一人一花 in 能登半島』に参加したことを報告しました。感謝のコメントが多く寄せられていました」（同前）

充実した日々を過ごしているからこそ、美しさをキープできるのだろう――。