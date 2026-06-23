しゃぶしゃぶも本格中華も食べ放題…伏見に誕生したコスパ抜群の本格的な中華料理店
「一家しゃぶしゃぶ錦店」は、地下鉄「伏見駅」近くに、2026年4月オープンした本格中華料理店です。丸の内にある人気店の2号店として誕生しました。
ランチタイムはお値打ちな中華定食、夜はしゃぶしゃぶや中華料理の食べ放題が名物。昼も夜も利用しやすい幅広いメニューをそろえています。
料理に使用する食材は、これまでの仕入れの中から味に納得したものだけを厳選。現地出身者にも日本人にも親しまれる、本場中国の味付けを大切にしています。
夜の看板メニュー【しゃぶしゃぶ食べ放題】。コースごとに肉の種類を選べるほか、スープは薬膳、坦々、豆乳だし、すき焼き、柚子塩など豊富な種類から選択できます。2色鍋にも対応しており、好みに合わせた組み合わせが可能です。
さらに、追加料金で人気のマーラータン風スープに変更することもでき、マーラータン食べ放題として楽しむこともできます。
そして最大の特徴が、しゃぶしゃぶだけでなく本格中華料理も食べ放題になることです。前菜、揚げ物、炒め物、麺類、チャーハン、デザートまで全58品を用意しています。
＜ランチメニュー※ドリンク1杯サービス、ご飯おかわり自由＞
【日替ランチ】（880円）
【油淋鶏定食】【唐揚げ定食】
【天津飯定食】【炒飯定食】
【台湾焼きそば定食】（各980円）
【麻婆豆腐定食】【回鍋肉定食】
【唐揚げマヨ定食】【中華飯定食】（各1000円）
【青椒肉絲定食】【エビチリ定食】
【酢豚定食】（各1080円） など
＜夜メニュー＞
【国産豚しゃぶしゃぶ＋中華食べ放題※2名～】（中華料理16品2580円）
【牛しゃぶしゃぶ＋中華料理食べ放題※2名～】（中華料理36品2980円／58品3880円）
【中華食べ放題飲み放題※2名～】（58品／3980円）
【お得な晩酌セット】（1杯＋1品580円・780円／1杯＋2品980円・1180円） など
※2026年3月31日時点の情報です