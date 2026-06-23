２３日の東京株式市場は強弱観対立のなかも日経平均は７万２０００円台で頑強な値動きが予想される。前日まで直近８連騰を記録し史上最高値更新が続いている。８連騰は２３年９月以来約２年半ぶりということだが、その値幅の大きさも特筆され合計８１００円超に達している。さすがに短期的には過熱感が極まっており、ＡＩ・半導体関連株などへの利益確定売り圧力も想定されるところ。しかし、下値では機関投資家の“持たざるリスク”を背景とした押し目買い需要が旺盛で容易に調整局面には移行しない。きょうもそうした買い意欲の強さを映した地合いが継続しそうだ。前日の欧州株市場は高安まちまちであった。そのなか、独ＤＡＸは反発、米国とイランの間で戦闘終結に向けた交渉が進展しているとの見方が根強い買いを誘った。一方、米国株市場ではＮＹダウが続伸したものの、ナスダック総合株価指数は反落し、足もとで上値の重さが意識されている。この日はアルファベット＜GOOGL＞が５％安と大きく下値を探り全体の足を引っ張った。ただ、ハイテク株には値を下げる銘柄が多くなったが、半導体セクターはマイクロン・テクノロジー＜MU＞やインテル＜INTC＞が大幅高に買われたほか、総じて強さを発揮した。きょうの東京市場でも米半導体株高はプラスに作用しそうだ。また、為替市場では１ドル＝１６１円９０銭台まで円安が進行、その後は介入警戒から乱高下したが３９年ぶりの円安水準にあり、これも半導体関連など輸出セクターには追い風となりやすい。



２２日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比１４８ドル０１セント高の５万１７１２ドル７１セントと続伸。ナスダック総合株価指数は同３５１．３３ポイント安の２万６１６６．６０だった。



日程面では、きょうは５年物国債の入札、５月の食品スーパー売上高、消費者物価のコア指標など。海外では、６月の英購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値、６月の独ＰＭＩ速報値、６月の仏ＰＭＩ速報値、６月のユーロ圏ＰＭＩ速報値、６月の米ＰＭＩ速報値（Ｓ＆Ｐグローバル調査）など。



出所：MINKABU PRESS