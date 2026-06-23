【山口 誠】訪日客から「8000円徴収」もありうる…観光立国ニッポンに必要な「インバウンド増税」論

「もっと外国人観光客を増やせばいい」という発想は、もう限界にきているのかもしれない。インバウンド増税という大胆な提言から、日本の観光の未来を考える。

話題の新刊『観光を忘れた日本』では、日本で起きている深刻な「観光離れ」という社会問題を、観光の歴史をひもとくことで考察していく。

※本記事は、山口誠著『観光を忘れた日本』より一部を抜粋・編集したものです。

「一律1000円」は安すぎた

21世紀の日本で採りうる施策として、（１）訪日外国人の出入国に関する諸税を計画的に引き上げていき、入国者数の調整と「数から質への転換」を試みつつ、新たなソーシャル・ツーリズム施策のための適切な財源を確保すること、（２）日本国内の観光事業や観光施策を再構築して再活性化する枠組みをより長期的な理念と計画のもとで実現すること、そして（３）海外渡航する日本人を支援し増加させるための、いわゆるアウトバウンド施策にも（１）と（２）の成果を循環させること、という三点を考えることができる。

まず日本では「国際観光旅客税」が2019年から導入されてきた。これは主に国際線の航空や船舶の料金に上乗せするなどの方法で、日本人も外国人も出国時に一律1000円を納める税制であり、いわゆる出入国税の一種である。こうした税制は多くの国で導入されているが、日本の1000円は、あまりに安すぎた。

2026年７月から3000円に値上げされるが、まだまだ安いといえる。なぜならそれは韓国の約2500円（24000ウォン、旅客サービス料、出国時）と同じ水準にやっと達したに過ぎず、たとえばコスタリカの約4300円（27米ドル、搭乗税、出国時）、メキシコの約6900円（46.48米ドル、観光税、到着時）と比較すればまだ安く、そして外国人だけを対象により高額の出入国税やビザ手数料などを徴収する国々が、さらに多く存在しているからである。

外国人からのみ徴収する仕組み

とくに増え続ける訪日インバウンドの数を計画的に調整し、その「数から質への転換」を実現するためには、あえて各国でニュースになるような税額まで引き上げることも検討すべきだろう。たとえば「一律50米ドル（約8000円）」とした場合、2025年の半数にあたる年間2000万人まで訪日するインバウンドの数が戻っても、税収はおよそ1600億円となる。ちなみに2025年度の観光庁の全体予算は約530億円であり、このうち約83%の441億円を前年に集めた国際観光旅客税から充当しているため、たとえ将来にインバウンドが半減するとやや厳し目に想定しても、数倍の税収増を見込むことができる。

さらに日本政府は、ビザ免除国からの渡航者が事前にインターネットで申請登録する「電子渡航手続き（ESTA、ETAなど）」の導入を予定しているため、これが実現されれば先述の国際観光旅客税（出入国税）を訪日する外国人からのみ徴収する仕組みが整い、日本人や永住権を持つ人の出入国税を減額、またはゼロにすることもできる。ここでも近隣国と同水準の低額には抑えず、あえて高額の料金を徴収して「数から質への転換」を推進すべきである。このほか訪日ビザの発行手数料や外国人宿泊税などを含むインバウンド諸税の計画的な運用は、21世紀の日本社会に必要なソーシャル・ツーリズムの実現にとって、大きな意味を持つ。

このとき狭義の観光に限定せず、人と人が交流する事業として観光を広く捉え、たとえば訪日する外国の人たちと日本の人たちがより積極的に交流する機会を拡充したり、あるいは外国人も日本人も共に体験できるイベントや施設などの仕かけを着実に作り出していくことができれば、21世紀の日本社会にとって観光は、固有の社会的価値を発揮することになるだろう。

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