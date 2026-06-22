「巨人３−５中日」（２１日、東京ドーム）

１つのミスが勝敗に直結した。巨人・橋上監督代行は言葉を選びながら、敗因を振り返る。「しっかり守るのは今のチームの基本。もちろんミスをしようと思って守っている選手はいませんから」。失策から暗転した八回の悪夢。リーグ戦再開は負け越し発進となった。

３点リードの八回だった。無死一塁で鵜飼の打球を二塁・浦田がファンブル。無死一、三塁と思わぬ形でピンチを迎えると、マウンド上の大勢も踏ん張りきれなかった。１点差まで詰め寄られ、一気に逆転。２／３回を４安打４失点（自責０）と自己ワースト失点を喫し、今季初黒星となった。

試合後、大勢は「自責はゼロといっても打たれているのは事実。僕があそこで粘って、抑えていたら結果は変わっていた」と唇をかみ、「あのミスがなければ今日は勝てた。申し訳ない」と肩を落としたのは浦田。痛すぎるプロ初失策を今後の糧にするしかない。

上位３チームがひしめく混セ。逆転負けをするも、粘った先発・井上や復調気配の泉口、スタメンに帰ってきたキャベッジなど明るい材料もある。悔しさを胸に刻み、チームは決して折れない。