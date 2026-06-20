―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.3 ＪＳＢ <3480>

26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比10.4％増の85億円に伸び、通期計画の87.3億円に対する進捗率は97.4％に達し、5年平均の91.8％も上回った。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<6966> 三井ハイテク 東Ｐ +53.65 6/12 1Q 298.04

<6387> サムコ 東Ｐ +30.29 6/12 3Q 43.43

<3480> ＪＳＢ 東Ｐ +28.29 6/12 上期 10.44

<212A> ＦＥＡＳＹ 東Ｐ +16.22 6/12 上期 49.63

<4666> パーク２４ 東Ｐ +15.11 6/15 上期 13.02



<3665> エニグモ 東Ｐ +9.04 6/12 1Q 赤転

<3657> ポールＨＤ 東Ｐ +8.42 6/12 1Q 黒転

<5889> ＪＥＨ 東Ｐ +6.38 6/12 1Q 27.93

<4446> リンクユーＧ 東Ｐ +5.90 6/12 3Q -7.22

<8079> 正栄食 東Ｐ +3.56 6/12 上期 28.22



<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 東Ｐ +3.50 6/15 1Q 89.72

<1873> 日本ハウス 東Ｐ +3.39 6/12 本決算 8.27

<1766> 東建コーポ 東Ｐ +1.55 6/12 本決算 -9.92

<7683> ＷＡ 東Ｐ +1.49 6/12 1Q 赤転

<9743> 丹青社 東Ｐ +1.29 6/12 1Q -48.33



<3475> グッドコムＡ 東Ｐ +1.22 6/12 上期 43.89



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース