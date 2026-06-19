【最大50%OFF】 プライムデーと同価格の「飲料サマーセール」が開催中
「プライムデー 先行セール」にさらに先行して、2026年6月22日23：59までおトクな飲料セールが開催中です。
期間中に表示されるセール価格は、プライムデー期間中（先行セールを含む）も維持されますので、一足先にお得に購入できるチャンスです。暑くなる季節に向けて、今のうちにストックしておきませんか？
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※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
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香り爽快。伊藤園の「おーいお茶 ピュアグリーン」
伊藤園 おーいお茶 ピュアグリーン 600ml×24本 緑茶 PURE GREEN ペットボトル
2,006円 → 1,498円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」
濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」
香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」
急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」
従来の容器よりも折り畳みやすい。新ボトルの「い・ろ・は・す 天然水」
スッキリ飲みやすい。アイリスオーヤマ「富士山の天然水」
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 ケース 500ミリリットル ボトル
1,940円 → 964円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」
ウィルキンソン タンサン ラベルレスボトル 500ml×24本 [炭酸水] [Amazon限定ブランド] [アサヒ飲料] [MS＋B]
2,291円 → 1,798円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」
糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」
2,496円 → 1,997円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
スポーツ後の水分補給に欠かせない。アクエリアス24本セット
[熱中症対策] アクエリアス エアーボトル 500ml PET ×24本 [冷凍兼用]
2,318円 → 1,997円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[熱中症対策] アクエリアス 500ml PET ラベルレス ×24本 [冷凍兼用]
2,318円 → 1,997円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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