【最大50%OFF】 プライムデーと同価格の「飲料サマーセール」が開催中
「プライムデー 先行セール」にさらに先行して、2026年6月22日23：59までおトクな飲料セールが開催中です。

期間中に表示されるセール価格は、プライムデー期間中（先行セールを含む）も維持されますので、一足先にお得に購入できるチャンスです。暑くなる季節に向けて、今のうちにストックしておきませんか？

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香り爽快。伊藤園の「おーいお茶 ピュアグリーン」


おーいお茶

伊藤園 おーいお茶 ピュアグリーン 600ml×24本 緑茶 PURE GREEN ペットボトル

2,006円 → 1,498円（25%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」


爽健美茶

コカ・コーラ 爽健美茶 600mlPET×24本

3,360円 → 1,882円（44%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


爽健美茶

コカ・コーラ 爽健美茶 ラベルレス 600ml ×24本

2,352円 → 1,882円（20%オフ）

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濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]

2,352円 → 1,687円（28%オフ）

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綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 ラベルレス 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]

2,352円 → 1,687円（28%オフ）

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香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」


爽健美茶

コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 650mlPET×24本

2,016円 → 1,673円（17%オフ）

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爽健美茶

コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 650mlPET×24本

2,158円 → 1,673円（22%オフ）

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急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 525mlPET×24本

3,528円 → 1,687円（52%オフ）

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綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 ラベルレス 525ml PET ×24本

2,255円 → 1,687円（25%オフ）

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従来の容器よりも折り畳みやすい。新ボトルの「い・ろ・は・す 天然水」


い・ろ・は・す（I LOHAS）

コカ・コーラ い・ろ・は・す 天然水 540mlPET×24本

2,064円 → 1,655円（20%オフ）

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スッキリ飲みやすい。アイリスオーヤマ「富士山の天然水」


アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 ケース 500ミリリットル ボトル

1,940円 → 964円（50%オフ）

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強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」


ウィルキンソン

ウィルキンソン タンサン ラベルレスボトル 500ml×24本 [炭酸水] [Amazon限定ブランド] [アサヒ飲料] [MS＋B]

2,291円 → 1,798円（22%オフ）

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ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」


Coca-Cola(コカ・コーラ)

コカ・コーラ ラベルレス 500mlPET×24本

2,496円 → 1,997円（20%オフ）

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糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」


コカ・コーラ ゼロ(Coca-Cola Zero)

コカ・コーラゼロ ラベルレス 500mlPET×24本

2,496円 → 1,997円（20%オフ）

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スポーツ後の水分補給に欠かせない。アクエリアス24本セット


アクエリアス(AQUARIUS)

[熱中症対策] アクエリアス エアーボトル 500ml PET ×24本 [冷凍兼用]

2,318円 → 1,997円（14%オフ）

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アクエリアス(AQUARIUS)

[熱中症対策] アクエリアス 500ml PET ラベルレス ×24本 [冷凍兼用]

2,318円 → 1,997円（14%オフ）

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