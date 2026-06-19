【最大50%OFF】 プライムデーと同価格の「飲料サマーセール」が開催中

「プライムデー 先行セール」にさらに先行して、2026年6月22日23：59までおトクな飲料セールが開催中です。期間中に表示されるセール価格は、プライムデー期間中（先行セールを含む）も維持されますので、一足先にお得に購入できるチャンスです。暑くなる季節に向けて、今のうちにストックしておきませんか？

香り爽快。伊藤園の「おーいお茶 ピュアグリーン」

ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」

香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」

急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」

従来の容器よりも折り畳みやすい。新ボトルの「い・ろ・は・す 天然水」

スッキリ飲みやすい。アイリスオーヤマ「富士山の天然水」

強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」

ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」

糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」

スポーツ後の水分補給に欠かせない。アクエリアス24本セット