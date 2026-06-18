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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「多様性を求めることが、かえって「人間」から離れることもあるよね」と題した動画を公開した。動画では、昨今の「おじさんバッシング」などに触れつつ、年齢や性別といった外形的な属性だけで人を判断する風潮に対し、異論を唱え、真の多様性について提言を行っている。



茂木氏はまず、社会で「おじさん」に対する風当たりが強くなっている現状に言及。過去に中年男性が権力を持っていた時代が長かったため、「反省しなくちゃいけないところがある」と一定の理解を示しつつも、年齢や性別といった外形的な指標のみで多様性を測る「第一段階」の危うさに警鐘を鳴らした。



さらに、ある特定の層が集まっていることに対して「おじさんばっかり」「女子高生だからこうだ」と乱暴に決めつけることの危険性を指摘。人間には一人ひとり異なる「内面的な多様性」があり、外見だけで内面まで判断することはできないと主張した。また、世界的に見直されつつあるリベラルな思想についても言及し、外形的な多様性を重んじるあまり「暴力性を持ってる」と表現。「すべてのイデオロギーは、やっぱり人間には届かない」と述べ、個人の奥深さや個性を無視した決めつけは、本当の意味での人間主義ではないと厳しく批判した。



動画の最後に茂木氏は、日本社会も性別や年齢で決めつけるフェーズから脱却すべきだと提言。「多様性を標榜することが人間性に対する暴力になってしまうことに対しては、考えたほうがいい」と語り、一人ひとりの内面に向き合う、より解像度の高い議論の必要性を訴えて締めくくった。