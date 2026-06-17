6月16日、アイドルグループ「私立恵比寿中学」の公式SNSが “お詫び” を発表した。7月8日配信予定の新曲『えびチリ、はじめました』のジャケット写真について《一部誤解を招く可能性のある表現となっていたことを受け、以下に差し替えさせていただきます》と、ジャケットの変更を告知した。

「新曲発表は6月7日に告知され、ジャケット画像も発表されました。えびチリが躍動感満載に躍り上がり、飛び上がった “ハート型のえび” を2膳の箸が両側から掴んでいました。

しかし、直後にXユーザーから《その2膳の箸で一つのものを掴むのは箸渡しと言って火葬場の作法なんです。すぐに画像を修正してください》と指摘のポストが投稿されました。特に大きく炎上していたわけではないのですが、9日後にジャケット差し替えが決定した形です」（芸能記者）

食事マナーでは “箸渡し” は禁物とされている。理由は火葬後におこなう骨上げ（収骨）のとき、2人1組で竹と木の箸を用いて、故人の遺骨を骨壺に納める動作を連想させて縁起が悪いからだ。

「差し替え前のジャケットを見ると、確かに2膳の箸で上げた状態に見えますが、別々のえびがくっついてハートになるという、アイドルのジャケ写としては秀逸なデザインです。しかし、修正後は “箸渡し” を見られるのを避けるため、ハートが割れてしまっています。ファンからは《箸を消せばよかったのでは》などの指摘もあります」（前出・記者）

Xでは差し替えやむなしという声と、目くじら立てすぎと呆れる声が。

《炎上する前に先手を打って謝罪＆差し替えするの、今の時代のアイドル運営って本当に大変だな》

《指摘した方が「いちゃもん」と批判されてるけど、私立恵比寿中学はメンバーを亡くしているグループなのでかなしい連想はしてしまうかもなぁ》

《皿の上にハート型に置く形だったらまだ擁護できたかもしれないけど、エビが空中に浮いてるからなあ…》

箸のマナーの中でも “タブー” に近い箸渡しを連想させてしまったことから、早期の差し替えに至ったようだ。

「卓上メニューに曲名、箸袋にアーティスト名を入れて一瞬を切り取った目を引くデザイン、しっかり作り込まれたいいジャケットだったのですが、箸のマナーでクレームが入るとは予想外だったのでしょう。

残念ながらハートは割れてしまいましたが、無事に配信リリースはおこなわれるようです」（前出・記者）

この騒動で話題になって売上向上につながれば、差し替えた意味もあるかもしれない。