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【PR】勝手に充電して長時間使える!神アイテム「最新ポタ電＆発電機」のハイブリッドシステムが凄すぎた

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。DIY系YouTubeチャンネル「DIY EveryDay・DIYチャンネル」が、「勝手に充電!最新ポータブル電源と賢い発電機で超時間電気が使える!電源問題が解決。工進BPS-24LG/GV-18iSD」と題した動画を公開した。動画では、出演者のタスクが工進の最新ポータブル電源とインバーター発電機を紹介し、電源のない環境でも長時間にわたって高出力の電動工具が使えることを実証している。



今回の検証の主役となるのは、定格出力2400Wを誇るポータブル電源「BPS-24LG」と、インバーター発電機「GV-18iSD」。これらを専用の接続ケーブルで繋ぐことで、ポータブル電源のバッテリー残量が少なくなると自動で発電機が起動し、充電を開始するという画期的なハイブリッドシステムを搭載している。タスクは、この機能によって長時間にわたって安定した電源を確保できると高く評価した。



実際の野外での作業テストでは、スライド丸ノコやテーブルソー、エアーコンプレッサーなどの電力を多く消費する電動工具を難なく稼働させる様子が収められている。作業中、ポータブル電源の残量が一定値を下回ると発電機が自動で起動し、わずか1時間ほどでフル充電となる。タスクは、充電が完了すると自動で発電機が停止する様子を見て、「勝手に充電してくれるということですよね」と驚きの声を上げた。



その後も、電源のないガレージ内で複数の照明やファンヒーターを使いながら溶接作業を行ったり、山林に持ち込んで大型の丸ノコを使ったりと、過酷な環境での実用性を検証。結果として、「家の作業場で作業しているのとまったく同じ、何ら変わらない」と、その快適さを絶賛している。



長時間の作業を可能にするだけでなく、防災用品として停電時にも大いに役立つこのハイブリッドシステム。アウトドアでのDIYはもちろん、いざという時の備えとしても、非常に頼もしい電源確保の手段となるだろう。