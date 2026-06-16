第2子妊娠中のパク・シネ、登山に挑戦!?　健康管理に励む近況公開「体力が急激に落ちた」

女優のパク・シネが、健康管理に励む近況を公開した。

6月15日、SALTエンターテインメントの公式チャンネルにVlog動画が公開された。

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動画でパク・シネは、休暇を利用してソウルの峨嵯山（アチャサン）登山に挑戦した。これは4月8日に公開した近況写真と同じ服装で、同日に撮影されたものとみられる。

パク・シネは、「この1年で体力が急激に落ちた。つまり、それだけ運動をしていなかったということ」と打ち明けた。

さらに、「『Missホンは潜入調査中』が終わったら体力を回復して健康管理をしようと思っていたのに、終了から3〜4カ月が過ぎた今になってようやく始めた」とし、「体力は本当に底をついたどころかマイナスになった。下限値を更新した感じ。まださらに落ちる余地があるくらい」と冗談交じりに語った。

（画像＝SALTエンターテインメント）パク・シネ

その後、パク・シネは途中で休憩を挟みながら山を登り、「最初よりは楽になった」とコメント。また、「登山を甘く見てはいけない。何も考えずに『登山に行こう！』と言っては後悔する人、それがまさに私」と笑いを誘った。

続けて、「一人では絶対に登山できないと思う」と明かしたが、山頂に到着すると歓声を上げながら拍手し、喜びをあらわにした。

さらに、膝をついた状態からジャンプして立ち上がる高難度の動作にも挑戦。身体年齢テストを成功させ、しっかりとした体幹の強さを披露した。

なお、パク・シネは2022年1月に俳優のチェ・テジュンと結婚し、同年5月に第1子となる男児を出産した。

その後、『Missホンは潜入調査中』の放送終了後となる今年4月14日、第2子を妊娠していることを発表し話題を集めた。当時すでに安定期に入っていることが明かされており、今秋に出産予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・シネ プロフィール

1990年2月18日生まれ。2003年にドラマ『天国の階段』（SBS）でチェ・ジウの幼少期を演じた。その後も『美男（イケメン）ですね』『相続者たち』『ピノキオ』『ドクターズ〜恋する気持ち』『アルハンブラ宮殿の思い出』『シーシュポス：The Myth』といった人気ドラマに出演し、韓流女神としての地位を固めた。2022年1月、4年余り交際した俳優チェ・テジュンと結婚。同年5月には男児を出産した。