ZOZOは、アドベンチャーゲーム「スーパーダンガンロンパ２ さよなら絶望学園」とZOZOTOWNのコラボレーション限定アイテムについて6月11日より受注販売を実施している。

2012年にPSP向けに発売され、リメイク版の発売も予定されている「スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園」より6人のキャラクターをイメージしたアパレルが販売される。イラストレーターの村カルキ氏による描き下ろしデザインが使われており、オリジナル衣装姿の日向創、狛枝凪斗、左右田和一、七海千秋、罪木蜜柑、澪田唯吹のアイテムも用意される。

カーディガンやパーカー、ソックスといった商品に加え、アクリルスタンドなどをまとめたグッズセットもラインナップ。これら商品は11月中旬に発送予定で、受注販売期間終了後に再度販売する可能性がある。

□ZOZOTOWNの商品ページ

カーディガン（日向創）：16,720円

アノラックパーカー（狛枝凪斗）：15,400円

クロップドフーディ（左右田和一）：16,720円

スタッズラインショートスウェット（リボン付き）（七海千秋）：11,000円

ソックス（罪木蜜柑）：2,750円

ポケットTシャツ（澪田唯吹）：7,810円

Tシャツ（6種展開）：6,820円（「日向創」ver.）

グッズセット（6種展開）：3,300円（「狛枝凪斗」ver.）

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