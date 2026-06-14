この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「テーマパークメディア ハピエルTV」が、「河荑直美さんが明かす！万博パビリオン『いのちのあかし』秘話」と題した動画を公開した。2026年6月14日（日）、大阪府泉佐野市の泉佐野丘陵緑地で開催された大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「Dialogue Theater - いのちのあかし -」のイチョウ・植栽移植完了記念式典の模様が収められており、映画作家・テーマ事業プロデューサーの河荑直美さんが、イチョウの木にまつわる奇跡のストーリーを語っている。



万博パビリオンのために京都府福知山市から校舎を譲り受けたものの、敷地内にあった長年地域に愛されてきたイチョウの木には「伐採」の指令が出ていた。河荑さんは「校舎が移築されるとともに無くなってしまうのは忍びなかった」と語り、パビリオンのランドスケープ担当者に相談するも、当初は受け入れられず四面楚歌の状況だったという。



イチョウに別れの挨拶に行こうとした際、河荑さんは涙ながらに「なんとか切らない方法はないか」と周囲に訴えかけた。「イチョウが切らないでって言ってるんだな」と感じたというその熱意は、やがて周囲を動かす。パビリオンの安全祈願祭で、担当の斎藤太一氏が「イチョウを中心にランドスケープをやり直そう」と図面を持って提案してくれたのだ。



しかし、万博閉幕後のイチョウの行き先という新たな壁が立ちはだかる。期限が迫る中、河荑さんが受け入れ先の自治体を探していたところ、泉佐野市の千代松大耕市長が目の前に現れ「うちで引き取りましょう」と力強く断言。議会の承認など様々な障壁を乗り越え、万博協会側も「伐採ではなく、繋いでいく方向」へと舵を切り、無事に泉佐野市への移植が実現した。



河荑さんは、泉佐野の地で「これから生まれてくる子供たちや、周りで生き生きと遊んでほしい」と未来への願いを込めた。1本のイチョウの木をめぐる人々の思いと尽力が、万博のテーマである「いのち」を見事に体現している。