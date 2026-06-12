プロ野球セ・パ交流戦

プロ野球セ・パ交流戦のロッテ―中日で飛び出した180キロ弾丸アーチに反響が広がっている。11日、ZOZOマリンスタジアムで行われた一戦で、中日の細川成也外野手が放った今季8号ソロにファンの視線が釘付けになった。

細川は「6番・左翼」で先発。2点を追う4回2死走者なしの場面、ロッテ先発左腕・小島の真ん中に入った148キロ直球を完璧に捉えた。打球は一直線にバックスクリーン右へ。場内がどよめく、豪快な一撃だった。

DAZNベースボール公式Xは、この一打の動画を公開。「目の覚めるような一発 細川成也 確信弾！ 打球速度は驚異の180km/h」と投稿。データアプリ「NPB＋」では飛距離131メートルとされ、弾丸アーチにX上には驚きの声が続々と寄せられた。

「6番にこれいるってメジャーリーグかよ」

「タイミングずらされてこれは、異次元」

「打球速度180キロはエグすぎる」

「細川らしいガーン！といった感じの打球が見れて安心」

「180km/hってマジで怪物級やな」

「このまま量産体制に入ってくれ」

「打った瞬間確信弾やわ」

「細川がいるとセリーグ面白いわ」

「久々に細川らしい一発」

豪快な一発で反撃に転じたチームは追いつき、延長戦に突入。ただ10回、5番手の伊藤が佐藤にサヨナラ打を浴び、2-3で敗れた。



（THE ANSWER編集部）