6月10日、東京・麻布台ヒルズギャラリーで開かれた「THE MONSTERS」10周年記念展プレビューに出席したCocomi（25）。今から10年後の自分について語った“意味深発言”が注目を集めている。

展覧会は「LABUBU（ラブブ）」で知られる「THE MONSTERS」の誕生10周年を記念して開催されたもの。10周年にちなんで、「10年後の自分」について聞かれたCocomiは「子育ても一段落して、また演奏活動に復帰していたいなと思います」とコメントした。

現在、Cocomiは未婚。そのため、「子育て」というワードに反応したファンからは、近い将来、結婚を見据えているのではないかとの声も上がっている。

「Cocomiさんといえば、昨年11月に『週刊文春』で男子バレーボール日本代表・小川智大選手（29）との熱愛が報じられました。小川選手は、サントリーサンバーズ大阪に所属しており、国内リーグで数々の個人賞を獲得してきた“天才リベロ”です。報道によれば、小川選手は大阪在住、Cocomiさんは東京を拠点としており、約2年にわたって遠距離で愛を育んでいるそうです。また、小川選手は取材に対して、交際を否定しませんでした」（芸能プロ関係者）

Cocomiがバレーボールファンになったきっかけは、人気漫画『ハイキュー！！』だといい、これまでも日本代表戦を中心に、バレーボール観戦に訪れた様子をSNSに頻繁に投稿してきた。そんな彼女は、女友達との“恋バナ”で交際事情について明かすこともあったという。

「Cocomiさんは、休日などに親しい友人たちと都内のカフェなどで集まり、お茶を楽しむことが良くあるそうです。昨年2月ごろ、そうした“お茶会”の席で『Cocomiのほうは彼とはどうなの？』と聞かれた際には、『え〜順調だよ』と笑顔で答えていたようですね。

また、恋人について説明する際には、Cocomiさんの口ぶりに“やんごとなき人”というような敬うニュアンスがあり、どこか“高貴な人”を思わせるようなところもあったそうです。彼女の“推し”への強い憧れの念によって、そういったニュアンスになったのかもしれません」（前出・芸能プロ関係者）

憧れのバレーボール選手との恋を実らせ、順調に交際を続けているというCocomi。実は以前からInstagramのライブ配信などで「25歳までには結婚したい」と語るなど、若いうちから結婚願望を公言してきた。

「今回の『10年後には子育てが一段落』という発言は、あくまで将来の理想を語ったものだと思います。ただ、交際期間がすでに2年を超えていることに加えて、かねてから結婚願望を公言していることを踏まえると、ゴールインはそう遠くないのかもしれませんね。

日本のバレーボール選手は、リーグ戦が終了する春から初夏にかけて結婚を発表するケースも少なくありません。小川選手に関しては、6月1日にポーランドリーグのルブリンへの加入が発表されており、日本代表としての活動も控えているため一概には言えませんが、大きな転機を迎えていることは間違いありません。こうした環境の変化が、2人の今後の人生設計に影響を与える可能性もあるのではないでしょうか」（前出・芸能プロ関係者）

近々おめでたいニュースが聞けるかもしれない――。