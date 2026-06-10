この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が、「東京ディズニーシー 2026.5.2の様子 Vol.2 | Today’s Tokyo DisneySea on May 2, 2026 : Part 2」と題した動画を公開した。ゴールデンウィーク期間中の東京ディズニーシーの混雑状況や、「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」の様子を現地からレポートしている。



動画では、推定入園者数約43,000人で賑わうパーク内の状況を紹介。アメリカンウォーターフロントにある「ニューヨーク・デリ」では、モバイルオーダーを利用してスムーズに入店し、「スペシャルセット（1,530円）」を注文した。「スペシャルラタトゥイユサンド」について、「さっぱりとしたサンドなので暑い日にぴったり」と絶賛し、リピートしたくなる美味しさだと語った。



食後は、アトモスフィア・エンターテイメント「ザ・グルーヴィー・ジャミン・シェフズ」を鑑賞し、賑やかな音楽を楽しむ様子が収められている。その後、ケープコッド周辺を散策し、「アクアトピア」が2026年9月14日にクローズ予定であることに触れつつ、「シーサイドスナック」で販売中の「スペシャルうきわまん（エビ＆さつまいも）」の様子も紹介した。



さらにポートディスカバリーへ移動すると、新しいデザインのトラッシュカン（ゴミ箱）が導入されていることを報告。従来と異なり「引いて入れるタイプ」に変更されており、「非常に使い方が分かりにくい」としつつも、下部にあるペダルを踏むと蓋が開く仕組みになっていることを実演して見せた。



動画の後半では、カナシミやヨロコビといったキャラクターたちとのグリーティング風景など、見どころ満載の散策の様子を届けている。ゴールデンウィークのパークの雰囲気や最新の設備状況など、今後の来園計画に役立つ情報はぜひ動画本編で確認してほしい。