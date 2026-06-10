Spotify初の年末スペシャルライブ、ABEMAにて全編独占無料配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、昨年12月12日（金）に開催されたSpotify初の年末スペシャルライブ『Spotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-』を６月11日（木）より全編独占無料配信することを決定した。
『Spotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-』は、東京ガーデンシアターにて開催された、2025年の音楽シーンを総括するSpotify初の年末スペシャルライブイベント。Spotifyのトップリストやフラッグシッププレイリストを代表する豪華なアーティストやクリエイターたちが集結し、一夜限りの特別なステージが繰り広げられた。
本イベントには、結成25周年を迎えたm-flo、国内外で大きな注目を集めた『オトノケ』などのヒット曲で2025年の音楽シーンを席巻したCreepy Nuts、SpotifyブランドCMへの起用も話題となったサカナクション、圧倒的なカリスマ性と存在感でシーンを牽引するちゃんみな、2025年４月のデビュー以降数々の作品をヒットチャート上位へ送り込んできたHANA、国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』にて最優秀国内オルタナティブアーティスト賞を受賞し、アメリカ、アジア、ヨーロッパでのツアーも話題を呼んだ羊文学ら豪華アーティストが出演。初披露楽曲を含む2025年を象徴する楽曲が次々と披露され、会場は熱狂に包まれた。
さらにMCにはkemioと堀井美香が登場。出演アーティストによるバックステージトークやSpotify限定パフォーマンス映像の先行公開なども行われ、Spotifyならではの企画とライブが融合した特別な一夜となった。
ABEMAでは、本イベントの模様を６月11日（木）夜９時より１時間のダイジェスト版として独占無料放送。また放送終了後の同日夜10時からは、イベント全編の独占配信がスタート。６月17日（水）夜10時までの１週間はどなたでも全編無料で楽しめるほか、その後７月10日（金）夜10時まで「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」限定で楽しめる。
『Spotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-』は、東京ガーデンシアターにて開催された、2025年の音楽シーンを総括するSpotify初の年末スペシャルライブイベント。Spotifyのトップリストやフラッグシッププレイリストを代表する豪華なアーティストやクリエイターたちが集結し、一夜限りの特別なステージが繰り広げられた。
さらにMCにはkemioと堀井美香が登場。出演アーティストによるバックステージトークやSpotify限定パフォーマンス映像の先行公開なども行われ、Spotifyならではの企画とライブが融合した特別な一夜となった。
ABEMAでは、本イベントの模様を６月11日（木）夜９時より１時間のダイジェスト版として独占無料放送。また放送終了後の同日夜10時からは、イベント全編の独占配信がスタート。６月17日（水）夜10時までの１週間はどなたでも全編無料で楽しめるほか、その後７月10日（金）夜10時まで「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」限定で楽しめる。