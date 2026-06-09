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「これぞ贅沢の極み」夜限定の極上オムライスは必食！防府市の老舗「ニューロンドン パリ3区」でプロの本気を味わう

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

グルメライター兼YouTuberとして活動する「はらぺこグルメ道」のひろろー氏が、「【山口県】防府市/創業100年迫る老舗！プロの本気が詰まった究極のオムライス3選！」と題した動画を公開した。山口県防府市にある創業100年に迫る老舗洋食店「ニューロンドン パリ3区」を訪れ、同店が誇るこだわりのオムライス3品を紹介している。



動画内で紹介されたのは、県内の口コミランキングで1位を獲得したこともあるという人気メニュー。最初に登場した「ふわふわオムハヤシ」は、特製のチキンライスにじっくり煮込んだデミグラスソースがかけられた一品。ひろろー氏は一口食べると「優しく深いコクがじんわりと広がる」と表現し、スプーンを進める手が止まらない様子を見せた。



続いて紹介された「昔ながらのオムライス」は、シンプルな見た目ながらも「上品なのに満足感もしっかり」と高く評価。チキンライスの甘みとトマトソースの酸味が生み出す絶妙なコントラストを絶賛している。さらに、夜限定メニューの「夜だけのパリ3区オムライス」も登場。秋吉台高原牛のひき肉を使ったミートライスに、サーモンとほうれん草のクリームソースがたっぷりかかった豪華な一皿を、「一つ上の高級感あふれる美味しさ」と熱く語った。



代々受け継がれてきた伝統の味と、現代の客が喜ぶ新たなメニューへの挑戦を続ける同店。動画の最後には、お店の厚意によるお得な視聴者特典も発表されている。特典の詳しい内容や、極上オムライスのシズル感あふれる映像は、ぜひ本編の動画でチェックしてほしい。