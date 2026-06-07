

知英

KARAのメンバーで俳優の知英が７日、都内で『知英写真集Still Me』発売記念イベント取材に臨んだ。

知英が初来日した時に最初に訪れた大好きな場所・沖縄で撮影。幼さの残る無邪気な笑顔や、大人の色気を纏った神々しさすら覚える姿、沖縄の大自然に溶け込む柔らかい表情など、現在の知英を感じられる全てを一冊に詰め込んだ。

約10年ぶりとなる写真集で写真集としては自身初の水着にも挑戦。「水着を着ることがあまりなくて、勇気を出してポージグをしました」とし、KARAのメンバーには出来上がった写真集を見せたい？という問いに「見せたいんですけど、恥ずかしい」と照れた。

◆知英（ジヨン）プロフィール

1994年1月18日生まれ。大韓民国出身。O型。身長167cm。2008年、KARAに加入。アイドルとしてはもちろん、韓国・日本を中心に俳優、モデルとしても活躍。最近の出演作に、ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日』がある。KARAは15周年である2022年に再始動し、リリース、ライブなど精力的に活動している。