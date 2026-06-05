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「なぜまた値上げ？」映画料金2200円時代へ。意外と知らない「映画館というビジネスそのものが変わった」真実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「守鍬 刈雄のお暇なら映画でも」が、「TOHOシネマズ また映画料金値上げ！について」と題した動画を公開した。動画では、出演者の守鍬刈雄が、TOHOシネマズの料金改定を切り口に、観客動員数と興行収入の歴史的推移を紐解き、映画館が「体験を提供するレジャー施設」へと変化している現状を解説している。



守鍬はまず、TOHOシネマズが一般料金を最大2200円に引き上げるというニュースに触れ、この値上げが単なる物価高だけが原因ではないと指摘。その背景を探るため、1950年代からの映画館の歴史を振り返る。年間11億人以上の観客動員を誇った1950年代から一転、テレビの普及により1990年代半ばには約1億2000万人まで落ち込み、映画館は斜陽産業と呼ばれた。この間、観客減少を補うようにチケット料金の値上げが繰り返されていたという。



しかし2000年以降、シネマコンプレックスの登場により観客動員数は回復傾向に転じる。驚くべきことに、1993年から2019年までの約26年間、映画料金は1800円のまま据え置かれていた。ところがコロナ禍以降、料金は1900円、2000円、そして2200円へと加速度的に上昇している。



ここで守鍬は、現在の映画館ビジネスにおける「ある変化」に着目する。コロナ禍以降、観客動員数はコロナ前の水準に戻っていないにもかかわらず、2025年の興行収入は過去最高の約2744億円と予測されているのだ。その理由は、IMAXやDolby Cinema、4DXといった高単価なプレミアム上映の普及にある。



かつてたくさんの人に安く見てもらう場所だった映画館は、今や少ない観客に特別な体験を提供する場所へとビジネスモデルを転換させている。守鍬は「今回の値上げは単なる値上げではない。映画館というビジネスそのものが変わったサイン」と結論付け、映画館が特別な体験と時間を過ごすレジャー施設化していく未来を示唆して動画を締めくくった。