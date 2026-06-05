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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「大人っぽい19歳にインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、アパレル系でアルバイトをしているという19歳の女子大学生に街角インタビューを実施。時給や休日の過ごし方、さらにはアルバイト選びのアドバイスまで、彼女の等身大の素顔が引き出されている。



落ち着いた雰囲気でインタビューに答える彼女は、千葉県の方でアパレル店員としてアルバイト中。服をたたむなどの業務をこなし、時給は「1400円」だと明かした。その仕事を選んだ理由について、「就活の時の役にもなるし、礼儀とか学べるな」と、将来を見据えた堅実な考えを語っている。



休日の過ごし方を問われると、友達と「お散歩するのが好き」と回答。アイスやドリンクを買って自然なところを歩くのが定番で、おすすめのコースは夕焼けが綺麗な「皇居周り」だという。また、お金の使い道については「麻辣湯が好き」と話し、おすすめのトッピングに「カニ団子」を挙げるなど、19歳らしい一面ものぞかせた。さらに、普段聴く音楽を聞かれ「椎名林檎がこの頃好きで」と返答。しかし、曲名を聞かれた際に「『茜さす なんとか』ってやつがあるんですけど」と言葉を詰まらせ、すかさず「にわか(笑)」とツッコミを入れられる和やかな場面も見られた。



「余裕のある人」になりたくて、自然体なローラに憧れているという彼女。「お金系の大学」に通っており、将来はお金や旅行に関する仕事に就きたいと語る一方で、現在の貯金額を尋ねられると「ゼロです」と即答。その事実に「潔いっすね」と感心される一幕もあった。最後に、アルバイト選びのアドバイスを求められると、「一番キツいのは人間関係だと思うので、どんな人がいるのかっていうのは大事にしたほうがいい」と力説。大人びた雰囲気の中に、率直さと独自の視点を持つ彼女の魅力が詰まったインタビューとなっている。