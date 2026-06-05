視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

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田村裕探偵の調査した『信号待ちの間に堂島ロールは買える？』は、大阪府の女性（３２）から。我が家は、梅田に出かける時は、幼い子どもがいるため車で行くようにしている。夫が運転し、私が助手席に乗っているのだが、毎回、道中で楽しんでいる想像上のチャレンジがある。その名も「堂島チャレンジ」。渡辺橋北詰の交差点で信号に引っかかった時、赤で止まっている間に、角を曲がったところにある「モンシェール」で“堂島ロール”を買えるかという脳内チャレンジゲームだ。堂島ロールが大好きな私は、この堂島チャレンジが梅田に行く時の楽しみになっている。車から出て小走りで店のドアを開け、「堂島ロールください！」と言い、箱に詰めてもらい、お会計をし、「おっ買ってこれた！」と助手席に戻り喜びを家族と分かち合う。…私の脳内では、ギリギリ買えるはず。試したくてうずうずしているが、私は産後間もないため走ることができない。私の希望を託すので、どうか堂島チャレンジを成功させて欲しい、というもの。

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田村探偵はこのチャレンジを成功させるべく、番組でおなじみの“ナイトスクープ的走りのスペシャリスト”阪尾氏に助っ人を依頼。店までの片道約５０ｍの行程を歩いて確認したのち、いざ２人は車に乗って渡辺橋北詰へ。田村が小走りで店に向かい「堂島ロール」を購入して戻るも、車は既にそこにない。すると「赤信号になって先頭に停まる」「先客がいない」という２つの条件が必須と判明。続いて阪尾氏が挑むが、またも間に合わない。そもそも赤信号の秒数が無理なのではないか？ 再度、綿密に秒数をチェックし、様々な作戦を企てトライするのだが…。

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6月5日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、間寛平探偵が調査した『祖母に200万円借りている芸人の孫』、松井ケムリ探偵の『亡き母がくれたぬいぐるみを蘇らせて』など、様々な依頼を解決した。