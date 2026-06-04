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「ハードなサービスをしないと稼げない」高須幹弥が語る風俗業界の過酷な現実

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高須クリニックの高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【風俗業界デフレ化？】風俗嬢の実質賃金が低下している理由【二極化】」を公開した。動画では、日本全体がインフレ傾向にある中で、風俗業界だけがデフレ化し、実質的な賃下げが起きているという構造問題について独自の視点から語っている。



高須氏は、日常的な食料品などが値上がりし「体感でのインフレは凄まじい」と指摘する一方で、風俗業界の基本料金は10〜30年前と比べてもほとんど変わっていないと語る。また、「人気の嬢と人気がない嬢の二極化が激しい」と述べ、一部の人気嬢は予約が取れないほど指名が集まり、特別指名料などで収入を上げているという。しかし、指名を持たずフリー客に依存する嬢は待機しても全く客がつかず、新人割やフリー割などの割引によって単価が大幅に下がっている現状を説明した。



さらに、SNSやマッチングアプリの発達により、風俗嬢に求められる仕事量が激増している点に言及。「昔はお店に待機しているだけでよかった」が、今はXやTikTokでの顔出しによるアピールや、マメな写メ日記の更新、客への営業メッセージが必須になっていると指摘する。また、サービス内容自体も過激化の傾向にあり、以前なら断れたような濃厚なプレイも受け入れないとリピートされない現状を明かし、「ハードなサービスをしないと稼げない」と業界の過酷さを語った。



顧客側もネットで徹底的に情報を調べ尽くすため、事前の写真加工を見抜き、コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスを厳しく評価するようになっていると分析。高須氏は、こうしたSNSでの過酷な営業努力や、顧客から求められる過剰なサービスへの対応が必須となっている現状について、自身が身を置く「美容クリニックと全く一緒だ」と結論づけ、情報化社会における業界共通の厳しい実態を浮き彫りにして動画を締めくくった。