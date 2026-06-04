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YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「ひと手間で格段に旨い卵かけご飯 #ブチギレ氏原 #サカモト #レビュー」と題した動画を公開しました。動画では、料理研究家のリュウジさんが考案した「至高の卵かけご飯」を実際に調理し、二人が実食レビューする様子が収められています。



調理工程では、まず熱々のご飯を用意することがポイントとして紹介されています。保温状態のご飯を電子レンジで20秒ほど加熱し、90℃に温めたご飯に、卵の白身だけを先に混ぜ合わせます。「白身が固まるように」手早く混ぜることで、いつもの卵かけご飯のドロッとした食感が和らぐようです。その後、味の素とオリーブオイルを加え、さらに混ぜ合わせます。中央に卵黄を乗せ、醤油大さじ1弱をかければ完成です。



完成した「至高の卵かけご飯」を一口食べた氏原さんは、「めっちゃ美味い」と絶賛。これまでリュウジさんを「料理のことめっちゃ詳しい人」と評していた氏原さんですが、「初めてリスペクトしてる」とその美味しさに感動を口にしました。一方、サカモトさんは「一番いい気がするけど、ちょっと洋風だな」とオリーブオイルの風味に言及。「好み的にはハマらなかったけどなぜか悪くないとは感じたかなぁ」と星4つの評価をつけています。



いつもの卵かけご飯が、ほんのひと手間で驚きの美味しさに変わる「至高の卵かけご飯」。オリーブオイルの風味がアクセントになる新しい味わいを、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・ご飯（90℃に温めたもの）

・卵 1個

・味の素 3振り

・オリーブオイル 小さじ2

・醤油 大さじ1弱



［作り方］

1. 90℃のご飯を用意する。（保温状態のご飯を20秒ほど電子レンジで加熱し、熱々にする）

2. 卵を白身と黄身に分け、白身だけをご飯に加える。白身が固まるように手早く混ぜる。

3. 味の素を3振り、オリーブオイル小さじ2を加え、さらに混ぜ合わせる。

4. 中央に卵黄をのせる。

5. 醤油大さじ1弱をかけて完成。お好みで醤油を追加する。