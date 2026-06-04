コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンの「コメダ珈琲店」が、「2026年サマーバッグ」を7月13日から数量限定で販売。それに先駆け、6月10日から全国の各店舗（一部除く）で予約受付を開始します。

【4アイテム】コメダ「2026年サマーバッグ」の中身を大公開！ トート＆保冷ポーチがかわいい！

同店の夏の恒例となっている「サマーバッグ」。今年は「“涼”でくつろぐ夏」をテーマに、メッシュトートバッグ、サマーバッグでは初登場となる保冷ポーチ、アイスコーヒー、コーヒーチケットがセットになっています。

メッシュトートバッグは、バッグ全体にメッシュ素材を使用した、軽やかで季節感のあるデザイン。本体は薄いグレーを基調に、内側の淡いブルーのポケットが透けて見える仕様となっています。内側のポケットで中身が見えにくく、機能性にも配慮されています。

保冷ポーチは、メッシュトートバッグの内ポケットと同じ、淡いブルー。ファスナーの持ち手部分にはロゴをあしらったリボンが付いており、シンプルな保冷ポーチのアクセントになっています。500ミリリットルのペットボトルを横に寝かせて収納できる、使い勝手のよいサイズ感です。

アイスコーヒー（1000ミリリットル）は、同店オリジナルの無糖タイプ。2本セットです。

コーヒーチケット（1冊／9枚つづり）は購入店舗限定で使えるもの。有効期限はありません。

価格は店舗により異なり、5200円・5500円・5800円・6300円のいずれか（全て税込み）。販売期間は7月13日から同月20日まで。数量限定につき、各店限定数に達し次第、予約および販売終了となります。