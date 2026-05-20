「思いっきりツバをかけられた…」山里亮太、過去の“トラウマ”を生告白 ほほえましいニュースの一方で…共演者も驚き
日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）が20日に放送され、MCの山里亮太（南海キャンディーズ）がロケ中のトラウマを明かした。
【写真】「だれ？」「イケおじ！」 山里亮太、メガネなしの近影
番組では冒頭、兵庫・姫路セントラルパークで今月誕生したばかりのアルパカの赤ちゃんが紹介され、武田真一アナウンサーが一般公開されていることを伝えた。
ほほえましい映像が続く中、山里は「ロケ中に思いっきりツバをかけられたことがありますけどね」と告白し、共演者を驚かせた。山里は「お気に召さなかったのか…ちょっとね」と続け、過去のトラウマを語りながら笑いを誘った。
【写真】「だれ？」「イケおじ！」 山里亮太、メガネなしの近影
番組では冒頭、兵庫・姫路セントラルパークで今月誕生したばかりのアルパカの赤ちゃんが紹介され、武田真一アナウンサーが一般公開されていることを伝えた。
ほほえましい映像が続く中、山里は「ロケ中に思いっきりツバをかけられたことがありますけどね」と告白し、共演者を驚かせた。山里は「お気に召さなかったのか…ちょっとね」と続け、過去のトラウマを語りながら笑いを誘った。