Photo: 組橋信太朗

この記事は2026年2月17日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

無駄のないデザインで容量が大きく、荷物の出し入れもしやすいトートバッグ。通勤でも愛用している人は多いのではないでしょうか。

現在販売中の「MYSCIE 次世代タフトート」は、一級建築士が監修したというビジネストート。そのデザインはシンプルかつ上品、実際に使ってみて感じた使い勝手の良さをお伝えします。

芯が通ったように自立してくれる

「MYSCIE 次世代タフトート」の最大の特長は、トートバッグでありながらバランスよく自立すること。

Photo: 組橋信太朗

一般的な自立型のトートバッグは素材の硬さだけで立とうとするものが多いですが、このバッグでは建築設計のプロセスを用いたデザインで自立を実現したそう。

実際に置いてみると、バッグの手触り自体はしなやかですが、スッと芯が通ったように自立します。

底面にはしっかりとした底鋲があり、汚れを気にせず床置きできます。 Photo: 組橋信太朗

もちろん、中に入れたPCがパタリと傾けば倒れることもありますが、少し整えればすぐに安定します。置いた瞬間にクシャッとへたれないだけで、移動や荷物の出し入れがスマートになります。

16インチのPCがすっぽり入る

「MYSCIE 次世代タフトート」は収納力も申し分なし。

Photo: 組橋信太朗

メインの収納スペースは16インチのノートPCが入るほどのゆったりしたサイズ感。筆者は13インチのノートPCを使用しているのですが、横向きにしても左右に程よい余裕が生まれます。

膝に乗せても扱いやすさ◎ Photo: 組橋信太朗

余裕を持って出し入れできるおかげで、ファスナーに引っかかるストレスを感じることもありません。カフェでの作業や、移動中の急なPC操作でもモタつかない。毎日使うことを考えると非常にうれしいポイントでした。

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荷物を放り込める気軽さと、中身が見えないスマートさ

大容量のトートバッグは何でも入る反面小物類が迷子になりがちですが、「MYSCIE 次世代タフトート」は6つのポケット内蔵で荷物をガサゴソ探すストレスはありません。

Photo: 組橋信太朗

開口部の大きい収納は、ファスナー付きスペースとマグネット式スペースの2つ。ファスナー側にはPCや書類などを、マグネット側にはすぐに取り出したいスマホや財布、ハンカチを。

マグネットスペースはワンタッチで開閉。アクセスもスムーズです。 Photo: 組橋信太朗

特にこのマグネット式スペースが優秀。

口が大きく開き視認性が良いのでパッと荷物を出し入れできます。一方で、強力なネオジム磁石により、開口部はしっかりと閉じる。荷物を放り込めるトートバッグの良さがありつつ、中身が見えないスマートさを両立しています。

持ち手が長めだから肩がけしやすい

「MYSCIE 次世代タフトート」の素材は、マットな質感の合成皮革。品のある重厚感がありますが、重さは約620gと軽量。16インチのPCを収納できるサイズ感を加味すると、かなり軽いのではないでしょうか。

Photo: 組橋信太朗

使い勝手の面でありがたかったのは、持ち手が28cmと長いこと。厚手のアウターを着ていても窮屈さを感じることなく肩にかけられて、普段使っているトートバッグより身体への負担が軽く感じました。

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Photo: 組橋信太朗

Source: CoSTORY

本記事制作にあたり、オーサムアートボーイ合同会社より製品の貸し出しを受けております。