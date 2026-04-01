洗うたび「ちょっとイイ肌」に！伝説のミルキュアがパワーアップ。自分仕様にカスタムできる『ミルキュア ミー』で、忙しい朝も至福のスキンケアタイムへ
「しっかり洗いたいけれど、つっぱりたくない」「最近、肌のザラつきが気になる……」。30〜50代の忙しい毎日を送る女性にとって、洗顔は「ただの汚れ落とし」になりがちですよね。でも、もし毎日の洗顔が、未来の美しさを育む「自分へのご褒美」になるとしたら？
46年もの間、親子三代で愛用するファンもいるというハウス オブ ローゼの伝説的ロングセラー「ミルキュア」が、2026年4月1日に『ミルキュア ミー』として劇的進化を遂げます！ 「今のままで十分頑張っている」あなたの肌を、優しく、そして賢く底上げしてくれる新習慣をご紹介します。
秘密は北海道・斉藤牧場の「グラスミルク」。美味しい贅沢成分を肌に！
今回のリニューアルの鍵を握るのは、北海道旭川にある斉藤牧場の「グラスミルク」。 自然放牧で、山の野草を食べてのびのび育った牛から搾られた、とっても希少なミルクです。
発表会ではこのミルクの試飲もありましたが、編集部員いわく「とにかく濃厚で美味しい！これだけ美味しいミルクなら、肌にも良いに違いない♪」と食いしん坊目線でも納得のクオリティ。
この贅沢なミルクから抽出された3つの美容保湿成分（グラスミルク乳清・グラスミルクタンパク・グラスミルクアミノ酸）が、肌のターンオーバーをサポートし、内側からうるおう力を高めてくれるんです。 まさに、自然の恵みをそのまま肌に届けるような贅沢さですね。
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今日の肌はどう？パウダーの量で「洗浄力をカスタマイズ」できる賢い洗顔
特に注目したいのが、泡立たない洗顔料『ミルキュア ミー ウォッシュ＆パウダー』。 液体の「ウォッシュ」と「パウダー」を、手のひらで混ぜ合わせて使うユニークなスタイルです。
ミルキュア ミー ウォッシュ (250mL 2,750円（税込）：バニラミルクの甘く優しい香りに癒やされます。
ミルキュア ミー パウダー (50g 1,650円（税込）：タンパク分解酵素が古い角質にアプローチ。
※セット価格：4,180円（税込）
この洗顔のすごいところは、その日の肌コンディションに合わせてパウダーの量を自分で調節できること。 「今日は小鼻のザラつきが気になるからパウダー多め」「乾燥が気になるからパウダー控えめでしっとり」といった具合に、自由自在にカスタマイズOK！
実際に編集部員が手で試したところ、洗った方の手だけが驚くほどやわらかく、なめらかに。 「色まで一段明るくなったよう！」と、その進化に驚きの声が上がりました。
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クレンジングも「オイルに変わるサイン」で、賢く手抜き＆しっかりオフ！
さらに、併せて使いたいのが『ミルキュア ミー クレンジングクリーム (100g 2,750円（税込）)』。 コクのあるクリームを肌になじませると、汚れを取り込んだ瞬間にふっとオイル状に変化します。 これが「汚れが浮いたよ！」というサイン。
ゴシゴシこすらなくても、サインを待つだけでOK。 「次世代型AHA」と呼ばれるマイルドな角質ケア成分も配合されているので、メイクを落としながら、つるんと澄んだ肌へ導いてくれます。 洗い流したあともうるおいが長時間続くので、お風呂上がりに慌てて化粧水をつけなきゃ！というプレッシャーからも解放してくれそうです。
「丁寧な暮らし」を完璧にこなすのは大変だけど、洗顔という毎日のルーティンを少しだけ贅沢なものに変えるだけなら、今日からでも始められそうですよね。
『ミルキュア ミー』は、忙しい日々の中でも自分の肌と向き合う大切さを教えてくれるアイテムです。 洗うたびに「ちょっとイイ肌」を感じられる新習慣で、明日の自分をもっと輝かせてみませんか？
商品情報
ミルキュア ミー クレンジングクリーム
＜クレンジング＞
100g 2,750円（税込）
ミルキュア ミー ウォッシュ&パウダー
＜洗顔料＞
セット価格 4,180円（税込）
取材・文＝編集部M