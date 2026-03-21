消火器が盗まれ、再設置が検討されている黍殻避難小屋＝８日、相模原市緑区

神奈川県の丹沢大山国定公園内の避難小屋や休憩所に設置された消火器が近年、何者かに盗まれる被害が続いている。管理する県は県警に盗難届を提出したが、再設置した後に再び被害に遭ったケースもあるという。登山者の命を守るため、山深い場所にある無人の施設だけに、担当者は「誰が何の目的で盗み出すのか。謎だらけでさっぱり分からない」と対策に頭を悩ませている。

県自然環境保全センターによると、国定公園内には避難小屋を６カ所、休憩所を２カ所設け、各施設内に消火器を備えていたが、２０２４年１１月に不動ノ峰休憩所（山北町玄倉）で消火器の盗難被害が発生。翌月には畦ケ丸（あぜがまる）避難小屋（同町中川）でも盗まれ、２５年１月には犬越路避難小屋（同）、加入道避難小屋（同）、三ノ塔休憩所（秦野市菩提（ぼだい））で被害が確認された。

消火器の設置義務はないものの、同センターは同年２〜４月にかけて、被害にあった避難小屋・休憩所計５カ所に消火器を再設置。「持ち出し禁止」などのシールも張って再発防止を図ったが、同年５月に三ノ塔休憩所で再び盗難被害に遭い、その２カ月後には黍殻（きびがら）避難小屋（相模原市緑区）の消火器もなくなった。

現在、黍殻避難小屋と三ノ塔休憩所には消火器が置かれていない状態という。