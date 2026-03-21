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IT系OL YouTuberのネコさやが自身のYouTubeチャンネルで「【3/30まで】㊗️GMOとくとくBB×WiMAX「30周年3連勝キャンペーン」最大12万還元！最大9万円キャッシュバック/乗り換えで最大4万円/端末実質0円など【ホームルーター/モバイル-Fi】」と題した動画を公開。GMOとくとくBB WiMAXが実施中の特別なキャンペーンについて、その魅力と申し込み時の注意点を詳しく解説した。



動画で紹介されたのは、GMOのインターネット事業30周年と、同社がスポンサーを務める陸上部のニューイヤー駅伝3連勝などを記念した、3月30日午前9時59分までの期間限定キャンペーンだ。



キャンペーンの目玉は、最大9万円にのぼる高額キャッシュバック。内訳は、オプション不要で全員対象となる48,000円、他社からの乗り換えで発生する違約金などを最大40,000円まで補填、さらに指定オプションへの加入で2,000円が追加されるというもの。これに加えて、24ヶ月利用すれば最新機種の端末代金（27,720円）が実質0円になる特典や、端末発送月の月額料金割引などを合わせると、還元額は総額で最大12万円相当になるという。



ネコさやは、GMOとくとくBB WiMAXの月額料金4,807円（税込）は、他社の人気プロバイダと比較してもトップクラスに安い水準であると指摘。その上でこれだけの高額キャッシュバックが受けられるのは「とくとくBBだけ」だとその魅力を語った。



一方で、この特典を最大限に活用するには2つの重要な注意点があると警鐘を鳴らす。1つ目は、申し込み時に必ず「限定リンク」を経由し、優待コードとして「NEKO」と入力する必要があること。2つ目は、キャッシュバックの受け取り手続きだ。端末発送月を含む11ヶ月目に届く案内メールから口座情報を登録する必要があり、このメールは普段使わないGMOのメールアドレス宛に届くため、見落としてしまうケースが少なくないという。手続きを忘れるとキャッシュバックを受け取れなくなるため、メールの転送設定などの事前対策を推奨した。



工事不要で最短翌日から利用開始できる手軽さに加え、圧倒的なキャンペーン内容が魅力のGMOとくとくBB WiMAX。ネコさやは、Web閲覧や動画視聴といった普段使いがメインの人や、すぐにお得なネット環境を整えたい人にとって、最適な選択肢の一つだと結論付けた。