シンガー・ソングライターの秦基博（45）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。小学校、中学校時代の同級生である人気お笑いコンビにダメ出しした過去について語った。

この日はお笑いコンビ「ジョイマン」とそろって登場。MCの「ハライチ」澤部佑が「この3人は同級生なんですね」と小学校、中学校時代の同級生で30年来の大親友であると紹介した。 「ジョイマン」高木晋哉は現在も「飲みに行くこともあります」と告白した。

また、互いの現在の活躍は予想していたかとの問いに「ジョイマン」の2人は「〇」、秦は「×」の札を掲げて回答。秦は「いやあ、なんかだってジョイマンですよ、名前」と淡々、コンビ名の由来が「ジョイマン」池谷和志が夢で見たバンドが歌っていた曲名だったことから「そんな由来の芸人さんが売れるかなあって」「何度か言いました。“ジョイマンでいいの？”って」と懐疑的だったと話した。

「ジョイマン」が芸人を目指すと聞いたのは、「20歳の時に再会」した際だったとし、当時のネタも「初期は見ていて。お互いにライブを見に行ったりしていました」と回顧した。

「最初の頃は2人で漫才してたんですけど、全然面白くなかった。その頃は」とぶっちゃけ。池谷は「正統派漫才やってたから、モッちゃん(秦)に毎回見てもらって、怒られるみたいな。ダメ出しが…」と苦笑した。

内容は「ネタのダメ出しっていうより、僕に対しての…。声が小さいとか」と証言。秦は「活舌が。口元がね」と発声についてアドバイスしていたと話した。

それでも池谷は「それを言われた後にカラオケ行こうってモッちゃんが言ってくれて。そこで歌ってくれたのがウルフルズさんの『ええねん』を」とエールを送られたと明かし、「このアメとムチえぐくない？と思って」と感動したと振り返った。