モデルでタレントの西山茉希が１７日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」でに出演。子育てについて語った。

母親が子供に対して感じる罪悪感についてトークした今回。２０１３年６月に俳優・早乙女太一と結婚し、同年１０月に長女（１２）、１６年４月に次女（９）を授かったが、１９年６月に離婚した西山は、２児を育てるシングルマザー。

「私の場合は２７歳で“できちゃった結婚”だったんですけど、自分の両親ですら、“ＴＨＥ祝福”みたいな空気感じゃなかったんですよ」と明かし、「やっぱり、おめでとうというより、心配、みたいな空気を感じちゃうと、お腹の子が（それを）感じていたら嫌だなと。自分だけは、『（私のところに）来てくれて、ありがとう』と思うような環境作りをしていた」と振り返った。

友人からは「すごい茉希って『ごめんね』っていっぱい言うよね。『ご飯遅れてごめんね』とか『帰ってくるの遅れてごめんね』『そうだねごめんね』」と指摘されたそうで、「（自分で）気付けなかった。謝ることがクセだったんですよね」と打ち明けた。

「母親としての正解が何かは分からない」が、自分が得意なものは一生懸命やろう、との思いで、「料理が好きなので、夜ご飯はできるだけ手作りで、“みんなで食べる夜ご飯”は守っていこう（と思っている）」と話していた。