町田vs鹿島 スタメン発表
[3.18 J1百年構想リーグ EAST第7節](MUFG国立)
※19:30開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 50 岡村大八
MF 10 ナ・サンホ
MF 11 増山朝陽
MF 23 白崎凌兵
MF 27 エリキ
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 88 中村帆高
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
DF 26 林幸多郎
MF 8 仙頭啓矢
MF 16 前寛之
FW 7 相馬勇紀
FW 9 藤尾翔太
FW 20 西村拓真
監督
黒田剛
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 16 溝口修平
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 10 柴崎岳
MF 27 松村優太
MF 40 鈴木優磨
FW 9 レオ・セアラ
FW 11 田川亨介
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 5 関川郁万
DF 7 小川諒也
MF 13 知念慶
MF 14 樋口雄太
MF 24 林晴己
MF 71 荒木遼太郎
FW 17 エウベル
FW 77 チャヴリッチ
監督
鬼木達
※19:30開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 50 岡村大八
MF 10 ナ・サンホ
MF 11 増山朝陽
MF 23 白崎凌兵
MF 27 エリキ
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 88 中村帆高
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 16 前寛之
FW 7 相馬勇紀
FW 9 藤尾翔太
FW 20 西村拓真
監督
黒田剛
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 16 溝口修平
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 10 柴崎岳
MF 27 松村優太
MF 40 鈴木優磨
FW 9 レオ・セアラ
FW 11 田川亨介
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 5 関川郁万
DF 7 小川諒也
MF 13 知念慶
MF 14 樋口雄太
MF 24 林晴己
MF 71 荒木遼太郎
FW 17 エウベル
FW 77 チャヴリッチ
監督
鬼木達