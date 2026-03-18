PSYCHIC FEVER¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDIFFERENT¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¤â
PSYCHIC FEVER¤¬¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDIFFERENT¡Ù¤ò7·î10Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢¹½ÁÛ¡¦À©ºî¤Ë2Ç¯¤ò¤«¤±¤¿¡ÖDIFFERENT¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¼ñ¤Î°Û¤Ê¤ëÁ´10¶Ê¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¤Ç¡¢PSYCHIC FEVER¤ÎÂè2¾Ï¤ÎËë³«¤±¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãPSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2025 ¡ÈEVOLVE¡É in JAPAN¡ä¤ÎÅìµþ¡¦Zepp DiverCity(TOKYO)¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×B¤Ë¤Ï¡¢100P¤Ë¤ª¤è¤Ö»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥é¡¼¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬ÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î2¼ï¤Ë¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤òÉÕÂ°¤·¤¿LDH¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSHOP¸ÂÄêÈ×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Î¤ß¤Ø¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¡¢4·î10Æü¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È»£±Æ²ñ¤ä¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥¨¥Õ¥¨¥à¤Ë¤Æ¡¢½é¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥é¥¸¥ª¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡ØPSYCHIC FEVER No Border Boundaries¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éJIMMY¡¢WEESA¤¬ÈÖÁÈDJ¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊüÁ÷»þ´ÖÂÓ¤ËÁê±þ¤·¤¤³Ú¶Ê¡¢2¿Í¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤Ë¤è¤ë²»³Ú¤ò¿·µì¡¦ÍÎ³ÚË®³ÚÌä¤ï¤º¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤¹¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
◾️2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDIFFERENT¡Ù
2026Ç¯7·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¾ÜºÙ¡§https://psychicfever.lnk.to/DIFFERENT
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD+Blu-ray¡Ë
ÉÊÈÖ¡§WPZL-32263¡Á4
²Á³Ê¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§PSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2025 ¡ÈEVOLVE¡É in JAPAN@Zepp DiverCity(TOKYO)¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥ÉA 1ËçÉõÆþ¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
±þÊçÃêÁªÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼1ËçÉõÆþ
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD+Photobook¡Ë
ÉÊÈÖ¡§WPCL-13735
²Á³Ê¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Photobook¡§»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥é¡¼¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯(100PÍ½Äê)
¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥ÉB 1ËçÉõÆþ¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
±þÊçÃêÁªÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼1ËçÉõÆþ
¡ûÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD only¡Ë
ÉÊÈÖ¡§WPCL-13734
²Á³Ê¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡ä
¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥ÉC 1ËçÉõÆþ¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
±þÊçÃêÁªÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼1ËçÉõÆþ
¡ûLDH¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSHOP¸ÂÄêÈ×A(CD+Blu-ray+¥°¥Ã¥º)
ÉÊÈÖ¡§WPZL-60088¡Á9
²Á³Ê¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§PSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2025 ¡ÈEVOLVE¡É in JAPAN@Zepp DiverCity(TOKYO)¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¥°¥Ã¥ºÆâÍÆ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¥é¥Ó¥Ê¡Ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥ÉA 1ËçÉõÆþ¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
±þÊçÃêÁªÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼1ËçÉõÆþ
¡ûLDH¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSHOP¸ÂÄêÈ×B(CD+Photobook+¥°¥Ã¥º)
ÉÊÈÖ¡§WPCL-60120
²Á³Ê¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Photobook¡§»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥é¡¼¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯(100P)
¥°¥Ã¥ºÆâÍÆ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¥é¥Ó¥Ê¡Ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥ÉB 1ËçÉõÆþ¡û
±þÊçÃêÁªÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼1ËçÉõÆþ
¢¨¡ãLDH¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSHOP¸ÂÄêÈ×A¡ä¤ª¤è¤Ó¡ãLDH¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSHOP¸ÂÄêÈ×B¡ä¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¥°¥Ã¥º¤ÏÆ±°ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢§¥Á¥§¡¼¥óÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
LDH¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSHOP
¡±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¡§¡ÖPSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026 ¡ÈTHE ROOTS¡É¡×½ª±é¸å¤ÎµÇ°¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤´¾·ÂÔ
¢¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É (Á´7¼ïÃæ1¼ïÁªÂò)¡¡
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(Á´7¼ïÃæ1¼ï¥é¥ó¥À¥à)
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´7¼ïÃæ1¼ï¥é¥ó¥À¥à)¡¡
¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹¡§B2¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¡¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ç¤ÏÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÃÅµÉÕ¤¡×¤È¡ÖÆÃÅµ¤Ê¤·¡×¤Î¥«¡¼¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁáÌÜ¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡§
2026Ç¯4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë17:00¡Á¡ãÂçºåÉÜ¡ä¤¢¤Ù¤Î¥¥å¡¼¥º¥â¡¼¥ë 3F ¥¹¥«¥¤¥³¡¼¥È
2026Ç¯4·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00¡Á¡ãÅìµþÅÔ¡ä¥¢¡¼¥Ð¥ó¥É¥Ã¥¯¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈË½§ ¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥Ç¥Ã¥ ¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸
2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00¡Á¡ã°¦ÃÎ¸©¡ä¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂç¹â 1F ¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥È
2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:30¡Á¡ãÊ¡²¬¸©¡ä¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÊ¡²¬ 1³¬ Ãæ±û ¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñ¡¼¥¯
2026Ç¯4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00¡Á¡ãµÜ¾ë¸©¡ä¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿·ÍøÉÜ Æî´Û 1³¬ ¥é¥¤¥Ö¥¹¥¯¥¨¥¢
2026Ç¯5·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:30¡Á¡ã¿ÀÆàÀî¸©¡ä²£ÉÍ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º²°¾å ¥ë¡¼¥Õ¡¦¥È¥Ã¥×¡¦¥ï¡¼¥ë¥É
2026Ç¯5·î3Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë14:30¡Á¡ãÅìµþÅÔ¡ä¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹9F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
2026Ç¯5·î4Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë14:30¡Á¡ãºë¶Ì¸©¡ä¥¹¥Æ¥é¥¿¥¦¥óÂçµÜ 1F¥á¥í¡¼¤Ú¹¾ì
2026Ç¯5·î5Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë14:30¡Á¡ãºë¶Ì¸©¡ä¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ókaze¡¦¸÷¤Î¹¾ì
2026Ç¯5·î6Æü¡Ê¿å¡¦¿¶µÙ¡Ë16:00¡Á¡ã°¦ÃÎ¸©¡ä¥¢¥¹¥Ê¥ë¶â»³
And more¡Ä
◾️¡ãPSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026 ¡ÈTHE ROOTS¡É¡ä
[Âçºå] Zepp Osaka Bayside
2026/4/9¡ÊÌÚ¡Ë³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
¡þ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡þ
¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼
TEL¡§06-6357-4400
(·î¡Á¶â12:00¡Á15:00 ¢¨½ËÆü¤ò½ü¤¯)
[Åìµþ] Zepp Haneda (TOKYO)
2026/4/15¡Ê¿å¡Ë³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
¡þ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡þ
¥¥ç¡¼¥É¡¼Åìµþ
TEL¡§0570-550-799
(Ê¿Æü11:00¡Á18:00¡¢ÅÚÆü½Ë10:00¡Á18:00)
[°¦ÃÎ] Zepp Nagoya
2026/4/22¡Ê¿å¡Ë³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
¡þ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡þ
¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
TEL¡§052-320-9100
(12:00¡Á18:00)
[Ê¡²¬] Zepp Fukuoka
2026/4/24¡Ê¶â¡Ë³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
¡þ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡þ
¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ
0570-09-2424
(11:00¡Á15:00 / ÆüÍËÆü¡¦½ËÆüµÙ¤ß)
[µÜ¾ë] SENDAI GIGS
2026/4/29¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë³«¾ì15:00 / ³«±é16:00
¡þ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡þ
GIP¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à
https://www.gip-web.co.jp/t/info
¢§Á´¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á´¼«Í³ \9,900
¢¨À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡¦Æþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓ
More Info¡§https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40747/
◾️¿·¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÊüÁ÷¶É¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥¨¥Õ¥¨¥à¡ÊÅìµþ:89.7 MHz¡¡²£ÉÍ:76.5 MHz¡Ë
http://www.interfm.co.jp/
¥¿¥¤¥È¥ë ¡§PSYCHIC FEVER No Border Boundaries
DJs ¡§JIMMY¡¢WEESA¡ÊPSYCHIC FEVER¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¿åÍËÆü22:00¡Á22:30¡Ê30Ê¬ÈÖÁÈ¡Ë¢¨½é²óÊüÁ÷¤Ï£´·î1Æü¡Ê¿å¡Ë22:00¡Á
ÊüÁ÷·ÁÂÖ¡§Ï¿²»ÈÖÁÈ
ÈÖÁÈ¥á¡¼¥ë¡§psychicfever@interfm.jp
ÈÖÁÈ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#PSYCHICFEVER_NBB
ÈÖÁÈ¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È³µÍ×
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§https://psychicfever.bitfan.id/¡¡¢¨¥µ¥¤¥È¸ø³«Æü¤Ï4·î1Æü¡Ê¿å¡ËÀµ¸á
ÇÛ¿®Æü»þ¡§Ëè½µ¿åÍËÆü22:30¡Á ¢¨½é²óÇÛ¿®¤Ï4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë22:30¡Á
ÇÛ¿®ÆâÍÆ¡§Á°È¾¥Ñ¡¼¥È¡ÊÃÏ¾åÇÈOA¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÌµÎÁ¡Ë¢¨³Ú¶Ê¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹
¸åÈ¾¥Ñ¡¼¥È¡ÊÈÖÁÈ¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×²ñ°÷¤Î¤ß¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡PSYCHIC FEVER ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡PSYCHIC FEVER ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡PSYCHIC FEVER ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡PSYCHIC FEVER ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok