【不二家洋菓子店】春限定の桜スイーツを新発売!神奈川県産八重桜を使ったミルクレープやシュークリームなど

不二家洋菓子店は、2026年3月20日から順次、桜の開花シーズンに合わせて春限定の桜スイーツを発売する。華やかな桜の香りを楽しめるスイーツや神奈川県産八重桜を使用した商品をラインアップ。

あわせて、西洋菓子舗 不二家では手土産にもおすすめの定番商品や、桜の風味感じる限定フレーバーを発売する。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

【商品画像はこちら】桜が香るドームケーキ･ミルクレープ･シュークリームのほか、ペコちゃんの顔をかたどった生地で桜の葉入り白あんを包んだ人形焼きなど

〈不二家洋菓子店 ラインアップ〉

◆「マンスリーシーズン ドリームストーリー〜桜と苺のドームケーキ〜」745円

販売期間:2026年3月22日〜3月31日、10日間限定

「マンスリーシーズン ドリームストーリー」は、『夢がつまった とっておきの あまい物語』をテーマに、毎月22日のショートケーキの日に合わせて、月替わりで発売している。

3月は、桜と苺のソースを入れた甘酸っぱい苺ムースを、もちもちとした食感の求肥で包んだ春色のドームケーキを発売する。苺と桜の組み合わせが楽しめる。

◆「罪すぎミルクレープ(桜ミルキー)神奈川県産八重桜使用」626円

発売日:2026年3月20日

クレープ生地と苺ミルキークリームを、通常のミルクレープよりも多い20層重ねた、“積み(罪)すぎ!?”なミルクレープ。上面に、やさしい香りの桜ジュレを塗って仕上げている。

◆「盛り過ぎ窯焼きダブルシュークリーム(桜ミルキー)神奈川県産八重桜使用」437円

発売日:2026年3月27日

窯焼きシューケースに、軽いタイプのカスタードクリームと神奈川県産八重桜を使った桜ミルキークリームをたっぷりと絞った。一口頬張るとクリームがあふれ出し、桜のやさしい香りと満足感を存分に楽しめる。

【商品画像はこちら】桜が香るドームケーキ･ミルクレープ･シュークリームのほか、ペコちゃんの顔をかたどった生地で桜の葉入り白あんを包んだ人形焼きなど

〈西洋菓子舗 不二家 販売メニュー〉

◆「プレミアムミルキーバターサンド(桜)」300円

現在発売中。サクッと焼き上げたサブレに、桜風味のバタークリームをサンドした。コク深く上品な春の味わいが楽しめる。

◆「プレミアム生ミルキー(桜)」648円

現在発売中。北海道産の生クリームを使った生ミルキーに、桜風味のソースを入れた。やさしいミルクのコクと桜の香りが広がる、特別な味わい。

◆「ペコちゃん人形焼(桜あん)」300円

現在発売中。ペコちゃんの顔をかたどった生地で、桜の葉入り白あんを包み込んだペコちゃん人形焼。ふんわり広がる桜の香りを楽しめる、春限定フレーバー。

※丸井今井札幌本店では取り扱わない。

◆「ペコちゃん桜バウムクーヘン」216円

発売日:2026年3月16日〜順次

八重桜の品種「関山(かんざん)」のエキスを使った、桜風味のバウムクーヘン。一層一層ていねいに焼き上げ、しっとりとした食感に仕上げた。西洋菓子舗 不二家をはじめとする一部店舗では、ペコちゃんの焼き印を入れた特別仕様になっている。

※不二家 銀座、FUJIYA CONFECTIONERY 北千住マルイ店でも販売する。

◆「桜のミルキーロール」1,728円

発売日:2026年4月12日までの毎週金土日限定

ピンク色のスポンジ生地で、乳味豊かな味わいのミルキークリームを巻き、桜クリームで春らしい色合いに仕上げた。

※不二家 銀座、FUJIYA CONFECTIONERY 北千住マルイ店でも販売する。

■不二家ウェブサイト