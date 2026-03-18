なにわ男子は18日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）で開催された「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の開業5周年アニバーサリーイベントにスペシャルゲストとして登場した。

21年3月18日にオープン。仲間と全身でアソビに没頭し、心の底から“一致団結”感を楽しめる人気エリアだ。

なにわ男子の7人が全身を使って力を合わせて大人気アトラクション、アクティビティに挑戦する映像がセレモニー会場の特設スクリーンで流された。藤原丈一郎と大橋和也は大人気アトラクション「マリオカート 〜クッパの挑戦状〜」』を体験。高橋恭平、大西流星、長尾謙社は「あつめろ！ ボムへい・バラバラパズル」で大はしゃぎ。道枝駿佑、西畑大吾は「そろえろ！ ドッスン・フリップパネル」に2人で息を合わせてチャレンジし全身を使ったアソビ体験を満喫した。

7人はマリオ、ルイージ、ピーチ姫らと一緒に土管から巨大ケーキが飾られた「スーパースター・プラザ」に登場した。大橋は「スーパー・ニンテンドー・ワールドが5年経つってことですよね。なんと、なにわ男子もデビューして5周年なんですよ。ありがとうございます。そんな同い年の場所で、なにわ男子全員そろって、この場に立てていることがすごく嬉しいです」と目を細めた。

大西は「この場所に来ると、なんといってもマリオのゲームの世界に飛び込んだかのような、すごいワクワクがあります。ゲームをしている人はもちろん、それを見守ってる人、応援している人も一緒になって“一致団結”して楽しめる1年にしていただきたいなと思います」と興奮気味。藤原は「あちらに見えるケーキもそうなんですけど、スーパースターが沢山いるので、皆さんにもぜひあの“無敵”状態を体験していただきたいです。一度だけじゃなく何度も来て、いろいろな発見をたくさん楽しんでほしいです」とPRした。

最後は7人とクルーが一致団結してリボンを引いてアニバーサリーボックスをオープン。中から紙吹雪が舞い、「We are all STARS！無敵の1年スタート！」と声を合わせて“マリオポーズ”を披露した。