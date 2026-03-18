「ＷＢＣ・決勝、ベネズエラ代表３−２米国代表」（１７日、マイアミ）

２大会ぶりのＶ奪回を目指した米国代表がベネズエラ代表に敗れ、２大会連続の準優勝に終わった。ブライス・ハーパー内野手が八回に同点２ランを放つも、主将のアーロン・ジャッジ外野手が２打席連続三振を含む４打数無安打のブレーキとなった。

米国ベンチが沸いたのは八回だった。２死一塁からハーパーがバックスクリーンに同点２ランをたたき込んだ。バットを高々と放り投げ、絶叫しながらダイヤモンドを一周。スタンドからは壮絶な「ＵＳＡ」コールが響き渡ったが、悪夢が待っていたのは九回だった。

ウイットロックが先頭のアラエスに四球を与え、代走に二盗を許した。デローサ監督はチャレンジしたが判定は覆らず。その後、無死二塁からスアレスに勝ち越しの適時二塁打を浴びてしまった。

九回裏は反撃できず、ジャッジはベンチで立ち尽くした。選手達は座ったまま動くことができず、ベネズエラの歓喜の輪を見つめ続けた。

試合は三回、先発のマクリーンが安打と四球で走者を背負い、バッテリーエラーも重なって１死二、三塁とピンチを広げた。ここでガルシアにセンターへ犠飛を打ち上げられ、先制点を失った。

何とか最少失点で切り抜けたが、五回に準々決勝の日本戦で逆転３ランを放ったアブレイユにバックスクリーンへ痛恨のソロを被弾。リードを広げられてしまった。

投手陣は五回までに５奪三振をマークして今大会８１奪三振とし、２０２３年に侍ジャパンが作った一大会の奪三振記録を更新した。試合を壊さないように奮闘したが、打線が反撃の兆候を見せられなかった。

初回からベネズエラの先発左腕・ロドリゲスに封じ込まれた。主砲のジャッジは初回の第１打席で見逃し三振、第２打席は空振り三振と仕事をさせてもらえなかった。第３打席は代わったブットの前に三ゴロ。主砲は力なく一塁ベースを駆け抜けた。

米国代表は前回大会決勝で日本に敗れ、準優勝に終わっていた。第４回大会以来となる優勝を目指して、オールスターメンバーがそろったが、ベネズエラの勢いに屈する形になってしまった。