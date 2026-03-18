100均で可愛さに惹かれて買ったら優秀だった！「まるで靴下みたい！」専用の便利グッズ
商品情報
商品名：のびるニットボトルホルダー（くまのプーさん）
価格：￥110（税込）
対応するボトルのサイズ（約）：600mLまで
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480332604
靴下みたいな可愛いデザイン♡ダイソーで見つけたプーさんグッズが優秀！
可愛くて便利なディズニーグッズがたくさん揃っているダイソー。またしても気になる商品を見つけました！
今回ご紹介するのは『のびるニットボトルホルダー（くまのプーさん）』という商品。プーさんが可愛すぎて迷わず購入してしまいました♡
価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、行楽グッズ売り場に陳列されていました。
こちらの商品、このように口がびよ〜んと伸びるのが特徴。
全体的に伸縮性が高い素材でできています。
まるで靴下のようなアイテムですが、実はペットボトルホルダーなんです！
今回は500mLで試してみましたが、600mLのペットボトルにも使えるのがとてもいいなと思います。
プーさんの可愛いお顔と、トレードマークの赤い服もしっかり表現されています♡
それでは、早速ペットボトルに装着してみます！
水滴を吸収してくれる！取り違え防止にも役立つ◎
ペットボトルに装着すると可愛さがアップ！立体感が出ることでプーさんらしさが増したように思えます。
保温・保冷力はないものの、水滴を吸収してくれるのは嬉しいかぎり。あたたかいドリンクにも使えます。
とにかく見た目の可愛さがバッチリな上、目立つので取り違え防止にも役立ちます。保冷機能付きのケースを使うまでもない、身軽に出かけたい…というときにも◎
サイズ感が気になるところですが、500mLのペットボトルに装着して下部に少し余りがあります。
まだ余裕がある上、伸縮性が高いので、600mLのペットボトルも問題なく装着できると思います。
今回は、ダイソーの『のびるニットボトルホルダー（くまのプーさん）』をご紹介しました。
ちなみにこのニットボトルホルダー、ダイソーの公式サイトで調べるとミッキーバージョンも展開されているようです。ディズニー好きさん、可愛いものが好きな方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。