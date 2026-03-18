100均で可愛さに惹かれて買ったら優秀だった！「まるで靴下みたい！」専用の便利グッズ

ダイソーの売り場で、まるで靴下のようなアイテムを発見。デザイン性抜群で可愛さに惹かれて購入したのですが、これが意外と優秀でした！実はこちら靴下ではなく、お出かけに欠かせないペットボトルを可愛く覆ってくれるホルダー。シンプルなアイテムですが、水滴対策や取り違え防止にも一役買ってくれて便利ですよ！

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商品情報

商品名：のびるニットボトルホルダー（くまのプーさん）

価格：￥110（税込）

対応するボトルのサイズ（約）：600mLまで

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480332604

靴下みたいな可愛いデザイン♡ダイソーで見つけたプーさんグッズが優秀！

可愛くて便利なディズニーグッズがたくさん揃っているダイソー。またしても気になる商品を見つけました！

今回ご紹介するのは『のびるニットボトルホルダー（くまのプーさん）』という商品。プーさんが可愛すぎて迷わず購入してしまいました♡

価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、行楽グッズ売り場に陳列されていました。

こちらの商品、このように口がびよ〜んと伸びるのが特徴。

全体的に伸縮性が高い素材でできています。

まるで靴下のようなアイテムですが、実はペットボトルホルダーなんです！

今回は500mLで試してみましたが、600mLのペットボトルにも使えるのがとてもいいなと思います。

プーさんの可愛いお顔と、トレードマークの赤い服もしっかり表現されています♡

それでは、早速ペットボトルに装着してみます！

水滴を吸収してくれる！取り違え防止にも役立つ◎

ペットボトルに装着すると可愛さがアップ！立体感が出ることでプーさんらしさが増したように思えます。

保温・保冷力はないものの、水滴を吸収してくれるのは嬉しいかぎり。あたたかいドリンクにも使えます。

とにかく見た目の可愛さがバッチリな上、目立つので取り違え防止にも役立ちます。保冷機能付きのケースを使うまでもない、身軽に出かけたい…というときにも◎

サイズ感が気になるところですが、500mLのペットボトルに装着して下部に少し余りがあります。

まだ余裕がある上、伸縮性が高いので、600mLのペットボトルも問題なく装着できると思います。

今回は、ダイソーの『のびるニットボトルホルダー（くまのプーさん）』をご紹介しました。

ちなみにこのニットボトルホルダー、ダイソーの公式サイトで調べるとミッキーバージョンも展開されているようです。ディズニー好きさん、可愛いものが好きな方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。