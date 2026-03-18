パリSGがチェルシーを2戦合計8-2で撃破!! クラブW杯決勝のリベンジ果たす完勝でCL準々決勝へ
[3.17 欧州CL決勝T1回戦第2戦 チェルシー 0-3 パリSG]
パリSGは17日、UEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦でチェルシーに3-0で勝利した。今季開幕前のクラブワールドカップ決勝では0-3で敗れた相手に2戦合計8-2の完勝で8強入りを果たした。
チェルシーは2-5で敗れた第1戦から巻き返すべく早い時間帯で1点を返したいところだったが、開始6分に得点したのはパリSGだった。GKマトベー・サフォノフのロングボールをチェルシーDFママドゥ・サールが後逸。こぼれ球を奪いきったFWフビチャ・クバラツヘリアがゴール右へ蹴り込んでチェルシーの出鼻を挫いた。
なおもチェルシーは前半14分、MFモイセス・カイセドが中盤から右サイドへ展開しようとボールを蹴ったが、目の前にいた味方のMFアンドレイ・サントスに当ててしまいカウンターを受ける。パリSGはDFアクラフ・ハキミのパスからFWブラッドリー・バルコラがコンパクトな振りでゴールネットを揺らし、2戦合計7-2とした。
さらにパリSGは後半17分、左サイドを抜け出したクバラツヘリアの落としからハキミが潰れてMFセニー・マユルにボールが渡る。マユルは強烈なミドルシュートを突き刺してダメ押しゴールを奪った。
意地を見せたいチェルシーは後半19分、FWアレハンドロ・ガルナチョが敵陣で相手のミスパスをカットしてミドルシュートを放ったがGKマトベー・サフォノフに阻まれた。同26分にはカイセドがボール奪取からFWリアム・デラップのリターンを受けてミドルシュートを放つも、枠の左に外れた。そのままタイムアップを迎え、パリSGが準々決勝進出を果たした。
パリSGは17日、UEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦でチェルシーに3-0で勝利した。今季開幕前のクラブワールドカップ決勝では0-3で敗れた相手に2戦合計8-2の完勝で8強入りを果たした。
チェルシーは2-5で敗れた第1戦から巻き返すべく早い時間帯で1点を返したいところだったが、開始6分に得点したのはパリSGだった。GKマトベー・サフォノフのロングボールをチェルシーDFママドゥ・サールが後逸。こぼれ球を奪いきったFWフビチャ・クバラツヘリアがゴール右へ蹴り込んでチェルシーの出鼻を挫いた。
さらにパリSGは後半17分、左サイドを抜け出したクバラツヘリアの落としからハキミが潰れてMFセニー・マユルにボールが渡る。マユルは強烈なミドルシュートを突き刺してダメ押しゴールを奪った。
意地を見せたいチェルシーは後半19分、FWアレハンドロ・ガルナチョが敵陣で相手のミスパスをカットしてミドルシュートを放ったがGKマトベー・サフォノフに阻まれた。同26分にはカイセドがボール奪取からFWリアム・デラップのリターンを受けてミドルシュートを放つも、枠の左に外れた。そのままタイムアップを迎え、パリSGが準々決勝進出を果たした。