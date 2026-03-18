「あ、この会社で頑張るのやめよう」M＆Aで手取りが激減、昇進は“生え抜き”ばかり……50代男性の絶望

M＆Aは経営陣にとっては大きな戦略だろう。しかし現場の社員にとっては、人生設計を揺るがす大問題になることも。

投稿を寄せた50代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収800万円）は、鳴り物入りで転職したにもかかわらず、会社の買収によってあっさり梯子を外されてしまった。

「マーケティングと新規事業構築の対応として」会社から何度かオファーを受け、入社を決意したという男性。しかし入社後の待遇は、事前の話とは違っていた。（文：篠原みつき）

「入社早々に全く無関係な部署に配属された」

「実は最終オファー時の際は企業が買収されることが決まっていたようで、入社早々に全く無関係な部署に配属されたのは人事対応としてマナー違反と考えます」

オファー時の約束が完全に反故にされているのだから、マナー違反どころか騙し討ちに近いと言いたくもなるだろう。

東京都の50代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収750万円）も、M＆Aによって不遇な扱いを受けた一人だ。

男性は「M＆Aで転職した」というが、入社して1年が経過した頃、「あ、この会社で頑張るのやめよう」と悟った瞬間がいくつもあったそう。

「何の説明もなく手取りが減った時。今後の給与や賞与についても『まだ決まっていない』と明確な回答を得られなかった」

一番肝心の給与がうやむやにされては、モチベーションを保つのは難しい。さらに、社内の明らかな格差にも直面した。

「転職後、M＆A先の会長・社長とも一言も話をしていないことに気がついた時」

「基本的に昇進するのは本体生え抜きの社員ばかりでM＆Aされた社員が誰も昇進していないことに気がついた時」

買収された側の社員が不公平な扱いを受けるのは、企業買収におけるよくある現実かもしれない。だからといって、納得できるはずもないだろう。

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