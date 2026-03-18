UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 スポルティングとボデ・グリムトの第2戦が、3月18日02:45にエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデにて行われた。

スポルティングは守田 英正（MF）、ルイス・スアレス（FW）、ペドロ・ゴンサウベス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボデ・グリムトはイェンス・ハウジ（FW）、カスパー・ホッグ（FW）、オーレ ディードリック・ブロンベルク（DF）らが先発に名を連ねた。

34分に試合が動く。スポルティングのフランシスコ・トリンコン（MF）のアシストからゴンサロ・イナシオ（DF）がヘディングシュートを決めてスポルティングが先制。

ここで前半が終了。1-0とスポルティングがリードしてハーフタイムを迎えた。

61分スポルティングが追加点。ルイス・スアレス（FW）のアシストからペドロ・ゴンサウベス（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

64分、スポルティングが選手交代を行う。クアレスマ（DF）からゼノ・デバスト（DF）に交代した。

68分、スポルティングは同時に2人を交代。ペドロ・ゴンサウベス（MF）、守田 英正（MF）に代わりヌーノ・サントス（FW）、ダニエル・ブラガンサ（MF）がピッチに入る。

78分スポルティングが追加点。ルイス・スアレス（FW）がPKで3-0。3点差となる。

79分、ボデ・グリムトは同時に2人を交代。カスパー・ホッグ（FW）、イェンス・ハウジ（FW）に代わりアンドレアス・ヘルメルセン（FW）、ウルリク・サルトネス（MF）がピッチに入る。

84分、ボデ・グリムトは同時に2人を交代。ハコン・エブエン（MF）、オーレ ディードリック・ブロンベルク（DF）に代わりダニエル・バッシ（MF）、イサックダイビック・マータ（DF）がピッチに入る。

90+1分、ボデ・グリムトが選手交代を行う。ソンドレ・フェット（MF）からソンドレ・アウクレンド（MF）に交代した。

ここで後半終了。この試合は3-0。2試合合計スコアで同点となり、延長戦に突入した。

試合は延長に入り92分スポルティングが追加点。フランシスコ・トリンコン（MF）のアシストからマキシミリアノ・アラウホ（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

106分、ボデ・グリムトが選手交代を行う。ヨスタイン・グンデルセン（DF）からハイタム・アレーサミ（DF）に交代した。

110分、スポルティングは同時に2人を交代。フランシスコ・トリンコン（MF）、マキシミリアノ・アラウホ（FW）に代わりスレイマン・ファイ（FW）、ウスマン・ディオマンデ（DF）がピッチに入る。

116分、スポルティングが選手交代を行う。ルイス・スアレス（FW）からラファエル・ネル（FW）に交代した。

120+1分スポルティングが追加点。ダニエル・ブラガンサ（MF）のアシストからラファエル・ネル（FW）がゴールで5-0。5点差となる。

延長戦の末、この試合はスポルティングが5-0で勝利し、2試合合計スコアでも5-3で勝利した。

なお、スポルティングに所属する守田 英正（MF）は先発し68分までプレーした。

2026-03-18 05:30:21 更新