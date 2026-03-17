グルメが魅力的だと思う「富山県の道の駅」ランキング！2位「まるごと射水」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、柔らかな春風に誘われて、旬の味覚を求める旅に出かけたくなる季節です。地域の個性が光るご当地グルメや限定スイーツは、心もおなかも満たしてくれる特別な体験を与えてくれます。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「富山県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「白エビ料理を堪能できそうだから」（30代女性／石川県）、「“富山湾の宝石”白エビを使った料理が名物。白エビ刺身丼やかき揚げ丼など、ここでしか味わえないメニューが豊富」（40代女性／滋賀県）、「飲食サービスが充実しているから」（10代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「氷見漁港直送の海鮮料理を楽しめむことができる道の駅で、寒ブリや新鮮な魚介を使った海鮮丼が人気といわれているから」（60代男性／神奈川県）、「日本海に面した港町・氷見ならではの新鮮な魚介を使った料理が充実しているのが最大の魅力で、寒ブリを使った刺身や丼ぶり、海鮮定食などが人気で、観光客・地元客ともに食事目的に訪れる人が多いからです」（60代男性／愛知県）、「新鮮な魚介類や地元の特産品を使ったグルメが揃っており、地元ならではの味を存分に楽しめる点が魅力。一人でも気軽に立ち寄れ、観光と食事を両方楽しめそうに感じた」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「富山県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：まるごと射水（射水市）／35票富山湾の宝石と称される「白えび」を心ゆくまで堪能できるのが「まるごと射水」です。名物の白えびバーガーや白えびのかき揚げ丼など、この土地ならではの新鮮な海の幸を楽しめるメニューが豊富。観光の合間に立ち寄りやすい立地も魅力の1つです。
回答者からは「白エビ料理を堪能できそうだから」（30代女性／石川県）、「“富山湾の宝石”白エビを使った料理が名物。白エビ刺身丼やかき揚げ丼など、ここでしか味わえないメニューが豊富」（40代女性／滋賀県）、「飲食サービスが充実しているから」（10代男性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：氷見（氷見市）／76票圧倒的な得票数で1位に輝いたのは氷見市の「氷見」です。日本海の名産・氷見寒ぶりをはじめとする鮮魚の宝庫として知られ、併設された「氷見漁港場外市場 ひみ番屋街」では、回転ずしや定食、氷見牛など豪華なラインアップがそろいます。富山湾越しに立山連峰を望む絶景とともに、極上のグルメを味わえます。
回答者からは「氷見漁港直送の海鮮料理を楽しめむことができる道の駅で、寒ブリや新鮮な魚介を使った海鮮丼が人気といわれているから」（60代男性／神奈川県）、「日本海に面した港町・氷見ならではの新鮮な魚介を使った料理が充実しているのが最大の魅力で、寒ブリを使った刺身や丼ぶり、海鮮定食などが人気で、観光客・地元客ともに食事目的に訪れる人が多いからです」（60代男性／愛知県）、「新鮮な魚介類や地元の特産品を使ったグルメが揃っており、地元ならではの味を存分に楽しめる点が魅力。一人でも気軽に立ち寄れ、観光と食事を両方楽しめそうに感じた」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)