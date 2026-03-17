「きたー！！」「でかすぎる！」７年も!? 日本サッカー界に飛び込んできた“朗報”にファン感謝！「ホッと安心」「よかったー」
ＪリーグとＪリーグオフィシャルブロードキャスティングパートナーの『DAZN Japan Investment合同会社』は３月17日、2026-27から32-33シーズンのJ３リーグについて、放映権契約の締結に合意したと発表した。
『DAZN』は、23年３月にJリーグとJ１、J２の放映権契約を締結し、J３は「無料放映も含めて最適な放映形式を検討する」としていた。今回の契約合意により、32-33シーズンまでJ１、J２、J３リーグの全試合を配信することが決まった。
プロリーグの全カテゴリーをまとめて視聴できるのは、日本サッカー界にとって“朗報”と言えるかもしれない。この一報を受け、SNS上では「きたー！！！！」「いよっしゃああああ！！！」「とりあえず一安心」「ありがとうDAZN」「安心してDAZN継続できる」「Jリーグの活性化に繋がるね」「ホッと安心」「よかったー」「でかすぎる」といった声が上がった。
感謝し、安堵するファンは少なくないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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『DAZN』は、23年３月にJリーグとJ１、J２の放映権契約を締結し、J３は「無料放映も含めて最適な放映形式を検討する」としていた。今回の契約合意により、32-33シーズンまでJ１、J２、J３リーグの全試合を配信することが決まった。
プロリーグの全カテゴリーをまとめて視聴できるのは、日本サッカー界にとって“朗報”と言えるかもしれない。この一報を受け、SNS上では「きたー！！！！」「いよっしゃああああ！！！」「とりあえず一安心」「ありがとうDAZN」「安心してDAZN継続できる」「Jリーグの活性化に繋がるね」「ホッと安心」「よかったー」「でかすぎる」といった声が上がった。
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